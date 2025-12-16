Sciopero Ita Airways 17 dicembre 2025, trasporto a rischio per 4 ore: orari e voli garantiti

È stato confermato lo sciopero nazionale di 4 ore di tutto il personale Ita Airways per domani, mercoledì 17 dicembre 2025, nella fascia oraria dalle 13:00 alle 17:00. A proclamarlo sono Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl Trasporto Aereo, Anpac e Anp.

Sciopero degli aerei il 17 dicembre 2025, le motivazioni

Le organizzazioni sindacali spiegano che la decisione arriva dopo un’assemblea molto partecipata, con oltre 800 lavoratrici e lavoratori collegati tra presenza fisica e streaming, che ha confermato la validità delle richieste alla base della protesta. Tra i punti rivendicati ci sono il rinnovo del contratto nazionale, l’aumento dei salari, una migliore qualità della vita lavorativa, un piano industriale con più investimenti sulla flotta e sullo sviluppo, il recupero del personale ancora in ammortizzatore sociale, la stabilizzazione dei contratti a tempo determinato e il corretto pagamento del premio di risultato.

I sindacati auspicano che l’azienda riveda le proprie posizioni, sottolineando che le lavoratrici e i lavoratori di Ita “meritano risposte positive”.

Gli orari dello sciopero Ita Airways mercoledì 17 dicembre

Lo sciopero è in programma dalle ore 13:00 alle 17:00 e si inserisce in una giornata complessa per il trasporto aereo, che vedrà coinvolti anche ENAV e il settore handling. Durante la fascia di astensione sono possibili ritardi, cancellazioni e modifiche operative su numerosi collegamenti, sia nazionali che internazionali.

Restano tuttavia garantite le prestazioni indispensabili previste dalla legge sugli scioperi nei servizi pubblici essenziali, comprese alcune specifiche rotte e i voli già in corso all’inizio dell’astensione .

L’elenco dei voli garantiti il 17 dicembre

Secondo la comunicazione ufficiale ENAC sui voli da assistere durante lo sciopero del 17 dicembre 2025, sono garantiti collegamenti con le isole a frequenza unica giornaliera e numerosi voli intercontinentali, compresi quelli operati da Ita Airways. Di seguito l’elenco nominativo riportato nel documento.

Compagnia Numero volo Partenza Arrivo DTR 1842 Lampedusa Catania DTR 1841 Catania Lampedusa Vueling 6864 Firenze Catania Vueling 6865 Catania Firenze WMT 6526 Catania Torino WMT 6525 Torino Catania Ryanair 279 Catania Venezia Ryanair 280 Venezia Catania Ryanair 6256 Pisa Palermo Ryanair 6255 Palermo Pisa Ryanair 19 Cagliari Bologna Ryanair 18 Bologna Cagliari Egyptair 704 Milano Malpensa Cairo Emirates 78L Roma Fiumicino Dubai Saudia 208 Roma Fiumicino Riyadh Qatar Airways 128 Milano Malpensa Doha Royal Jordanian 102 Roma Fiumicino Amman easyJet Europe 3929 Milano Malpensa Marrakech Kuwait Airways 166 Roma Fiumicino Kuwait ITA Airways 838 Roma Fiumicino Riyadh Ethiopian 737 Milano Malpensa Addis Abeba Israir 352 Verona Tel Aviv Azerbaijan Airlines 036 Milano Malpensa Baku easyJet Europe 3899 Milano Malpensa Sharm el Sheikh WMT 6229 Roma Fiumicino Jeddah ITA Airways 610 Roma Fiumicino New York JFK Air Canada 893 Roma Fiumicino Montreal American Airlines 239 Roma Fiumicino Dallas ITA Airways 770 Roma Fiumicino Delhi CHH 7992 Roma Fiumicino Chongqing Air China 950 Milano Malpensa Pechino Singapore Airlines 377 Milano Malpensa Singapore Thai Airways 941 Milano Malpensa Bangkok ITA Airways 758 Roma Fiumicino Bangkok ITA Airways 792 Roma Fiumicino Tokyo Haneda Neos 3420 Milano Malpensa Dakar ITA Airways 854 Roma Fiumicino Dakar

Sono inoltre garantiti l’arrivo a destinazione dei voli nazionali già in corso all’inizio dello sciopero e specifiche tutele per voli internazionali, sanitari, umanitari e di emergenza .

La lista dei voli cancellati da Ita Airways

Ita Airways ha comunicato un lungo elenco di voli cancellati per la giornata di mercoledì 17 dicembre, con forti ripercussioni sugli aeroporti di Roma Fiumicino e Milano Linate. Di seguito la tabella completa con numero di volo, partenza e arrivo.