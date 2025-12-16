Sciopero Ita Airways 17 dicembre 2025, trasporto a rischio per 4 ore: orari e voli garantiti
È stato confermato lo sciopero nazionale di 4 ore di tutto il personale Ita Airways per domani, mercoledì 17 dicembre 2025, nella fascia oraria dalle 13:00 alle 17:00. A proclamarlo sono Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl Trasporto Aereo, Anpac e Anp.
Sciopero degli aerei il 17 dicembre 2025, le motivazioni
Le organizzazioni sindacali spiegano che la decisione arriva dopo un’assemblea molto partecipata, con oltre 800 lavoratrici e lavoratori collegati tra presenza fisica e streaming, che ha confermato la validità delle richieste alla base della protesta. Tra i punti rivendicati ci sono il rinnovo del contratto nazionale, l’aumento dei salari, una migliore qualità della vita lavorativa, un piano industriale con più investimenti sulla flotta e sullo sviluppo, il recupero del personale ancora in ammortizzatore sociale, la stabilizzazione dei contratti a tempo determinato e il corretto pagamento del premio di risultato.
I sindacati auspicano che l’azienda riveda le proprie posizioni, sottolineando che le lavoratrici e i lavoratori di Ita “meritano risposte positive”.
Gli orari dello sciopero Ita Airways mercoledì 17 dicembre
Lo sciopero è in programma dalle ore 13:00 alle 17:00 e si inserisce in una giornata complessa per il trasporto aereo, che vedrà coinvolti anche ENAV e il settore handling. Durante la fascia di astensione sono possibili ritardi, cancellazioni e modifiche operative su numerosi collegamenti, sia nazionali che internazionali.
Restano tuttavia garantite le prestazioni indispensabili previste dalla legge sugli scioperi nei servizi pubblici essenziali, comprese alcune specifiche rotte e i voli già in corso all’inizio dell’astensione .
L’elenco dei voli garantiti il 17 dicembre
Secondo la comunicazione ufficiale ENAC sui voli da assistere durante lo sciopero del 17 dicembre 2025, sono garantiti collegamenti con le isole a frequenza unica giornaliera e numerosi voli intercontinentali, compresi quelli operati da Ita Airways. Di seguito l’elenco nominativo riportato nel documento.
|Compagnia
|Numero volo
|Partenza
|Arrivo
|DTR
|1842
|Lampedusa
|Catania
|DTR
|1841
|Catania
|Lampedusa
|Vueling
|6864
|Firenze
|Catania
|Vueling
|6865
|Catania
|Firenze
|WMT
|6526
|Catania
|Torino
|WMT
|6525
|Torino
|Catania
|Ryanair
|279
|Catania
|Venezia
|Ryanair
|280
|Venezia
|Catania
|Ryanair
|6256
|Pisa
|Palermo
|Ryanair
|6255
|Palermo
|Pisa
|Ryanair
|19
|Cagliari
|Bologna
|Ryanair
|18
|Bologna
|Cagliari
|Egyptair
|704
|Milano Malpensa
|Cairo
|Emirates
|78L
|Roma Fiumicino
|Dubai
|Saudia
|208
|Roma Fiumicino
|Riyadh
|Qatar Airways
|128
|Milano Malpensa
|Doha
|Royal Jordanian
|102
|Roma Fiumicino
|Amman
|easyJet Europe
|3929
|Milano Malpensa
|Marrakech
|Kuwait Airways
|166
|Roma Fiumicino
|Kuwait
|ITA Airways
|838
|Roma Fiumicino
|Riyadh
|Ethiopian
|737
|Milano Malpensa
|Addis Abeba
|Israir
|352
|Verona
|Tel Aviv
|Azerbaijan Airlines
|036
|Milano Malpensa
|Baku
|easyJet Europe
|3899
|Milano Malpensa
|Sharm el Sheikh
|WMT
|6229
|Roma Fiumicino
|Jeddah
|ITA Airways
|610
|Roma Fiumicino
|New York JFK
|Air Canada
|893
|Roma Fiumicino
|Montreal
|American Airlines
|239
|Roma Fiumicino
|Dallas
|ITA Airways
|770
|Roma Fiumicino
|Delhi
|CHH
|7992
|Roma Fiumicino
|Chongqing
|Air China
|950
|Milano Malpensa
|Pechino
|Singapore Airlines
|377
|Milano Malpensa
|Singapore
|Thai Airways
|941
|Milano Malpensa
|Bangkok
|ITA Airways
|758
|Roma Fiumicino
|Bangkok
|ITA Airways
|792
|Roma Fiumicino
|Tokyo Haneda
|Neos
|3420
|Milano Malpensa
|Dakar
|ITA Airways
|854
|Roma Fiumicino
|Dakar
Sono inoltre garantiti l’arrivo a destinazione dei voli nazionali già in corso all’inizio dello sciopero e specifiche tutele per voli internazionali, sanitari, umanitari e di emergenza .
La lista dei voli cancellati da Ita Airways
Ita Airways ha comunicato un lungo elenco di voli cancellati per la giornata di mercoledì 17 dicembre, con forti ripercussioni sugli aeroporti di Roma Fiumicino e Milano Linate. Di seguito la tabella completa con numero di volo, partenza e arrivo.
|Volo
|Partenza
|Arrivo
|AZ 60
|Roma Fiumicino
|Madrid
|AZ 61
|Madrid
|Roma Fiumicino
|AZ 76
|Roma Fiumicino
|Barcellona
|AZ 77
|Barcellona
|Roma Fiumicino
|AZ 107
|Amsterdam
|Roma Fiumicino
|AZ 110
|Roma Fiumicino
|Amsterdam
|AZ 159
|Bruxelles
|Roma Fiumicino
|AZ 160
|Roma Fiumicino
|Bruxelles
|AZ 213
|Londra
|Roma Fiumicino
|AZ 214
|Roma Fiumicino
|Londra
|AZ 319
|Parigi
|Roma Fiumicino
|AZ 324
|Roma Fiumicino
|Parigi
|AZ 344
|Roma Fiumicino
|Nizza
|AZ 345
|Nizza
|Roma Fiumicino
|AZ 404
|Roma Fiumicino
|Francoforte
|AZ 407
|Francoforte
|Roma Fiumicino
|AZ 433
|Monaco
|Roma Fiumicino
|AZ 436
|Roma Fiumicino
|Monaco
|AZ 573
|Zurigo
|Roma Fiumicino
|AZ 574
|Roma Fiumicino
|Zurigo
|AZ 575
|Ginevra
|Roma Fiumicino
|AZ 578
|Roma Fiumicino
|Ginevra
|AZ 718
|Roma Fiumicino
|Atene
|AZ 719
|Atene
|Roma Fiumicino
|AZ 800
|Roma Fiumicino
|Algeri
|AZ 801
|Algeri
|Roma Fiumicino
|AZ 866
|Roma Fiumicino
|Tunisi
|AZ 867
|Tunisi
|Roma Fiumicino
|AZ 1156
|Reggio Calabria
|Roma Fiumicino
|AZ 1157
|Roma Fiumicino
|Reggio Calabria
|AZ 1176
|Lamezia Terme
|Milano Linate
|AZ 1177
|Milano Linate
|Lamezia Terme
|AZ 1269
|Roma Fiumicino
|Napoli
|AZ 1270
|Napoli
|Roma Fiumicino
|AZ 1281
|Milano Linate
|Napoli
|AZ 1282
|Napoli
|Milano Linate
|AZ 1287
|Milano Linate
|Napoli
|AZ 1296
|Napoli
|Milano Linate
|AZ 1318
|Bologna
|Roma Fiumicino
|AZ 1319
|Roma Fiumicino
|Bologna
|AZ 1351
|Milano Linate
|Trieste
|AZ 1352
|Trieste
|Milano Linate
|AZ 1417
|Roma Fiumicino
|Torino
|AZ 1428
|Torino
|Roma Fiumicino
|AZ 1462
|Venezia
|Roma Fiumicino
|AZ 1475
|Roma Fiumicino
|Venezia
|AZ 1570
|Alghero
|Roma Fiumicino
|AZ 1575
|Roma Fiumicino
|Alghero
|AZ 1613
|Roma Fiumicino
|Bari
|AZ 1616
|Bari
|Roma Fiumicino
|AZ 1619
|Roma Fiumicino
|Brindisi
|AZ 1622
|Brindisi
|Roma Fiumicino
|AZ 1677
|Roma Fiumicino
|Firenze
|AZ 1682
|Firenze
|Roma Fiumicino
|AZ 1704
|Catania
|Milano Linate
|AZ 1720
|Catania
|Milano Linate
|AZ 1721
|Milano Linate
|Catania
|AZ 1723
|Milano Linate
|Catania
|AZ 1726
|Catania
|Roma Fiumicino
|AZ 1745
|Roma Fiumicino
|Catania
|AZ 1764
|Palermo
|Milano Linate
|AZ 1765
|Milano Linate
|Palermo
|AZ 1766
|Palermo
|Roma Fiumicino
|AZ 1781
|Roma Fiumicino
|Palermo
|AZ 1792
|Palermo
|Roma Fiumicino
|AZ 1799
|Roma Fiumicino
|Palermo
|AZ 2038
|Roma Fiumicino
|Milano Linate
|AZ 2044
|Roma Fiumicino
|Milano Linate
|AZ 2059
|Milano Linate
|Roma Fiumicino
|AZ 2071
|Milano Linate
|Roma Fiumicino
|AZ 2092
|Roma Fiumicino
|Milano Linate
|AZ 2133
|Milano Linate
|Roma Fiumicino