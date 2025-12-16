Attualità
Sciopero Ita Airways 17 dicembre 2025, trasporto a rischio per 4 ore: orari e voli garantiti

Sciopero nazionale di 4 ore per Ita Airways domani, mercoledì 17 dicembre 2025, dalle 13 alle 17. Possibili cancellazioni e ritardi: garantiti solo alcuni voli.
A cura di Davide Falcioni
Immagine

È stato confermato lo sciopero nazionale di 4 ore di tutto il personale Ita Airways per domani, mercoledì 17 dicembre 2025, nella fascia oraria dalle 13:00 alle 17:00. A proclamarlo sono Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl Trasporto Aereo, Anpac e Anp.

Sciopero degli aerei il 17 dicembre 2025, le motivazioni

Le organizzazioni sindacali spiegano che la decisione arriva dopo un’assemblea molto partecipata, con oltre 800 lavoratrici e lavoratori collegati tra presenza fisica e streaming, che ha confermato la validità delle richieste alla base della protesta. Tra i punti rivendicati ci sono il rinnovo del contratto nazionale, l’aumento dei salari, una migliore qualità della vita lavorativa, un piano industriale con più investimenti sulla flotta e sullo sviluppo, il recupero del personale ancora in ammortizzatore sociale, la stabilizzazione dei contratti a tempo determinato e il corretto pagamento del premio di risultato.

I sindacati auspicano che l’azienda riveda le proprie posizioni, sottolineando che le lavoratrici e i lavoratori di Ita “meritano risposte positive”.

Gli orari dello sciopero Ita Airways mercoledì 17 dicembre

Lo sciopero è in programma dalle ore 13:00 alle 17:00 e si inserisce in una giornata complessa per il trasporto aereo, che vedrà coinvolti anche ENAV e il settore handling. Durante la fascia di astensione sono possibili ritardi, cancellazioni e modifiche operative su numerosi collegamenti, sia nazionali che internazionali.

Restano tuttavia garantite le prestazioni indispensabili previste dalla legge sugli scioperi nei servizi pubblici essenziali, comprese alcune specifiche rotte e i voli già in corso all’inizio dell’astensione .

L’elenco dei voli garantiti il 17 dicembre

Secondo la comunicazione ufficiale ENAC sui voli da assistere durante lo sciopero del 17 dicembre 2025, sono garantiti collegamenti con le isole a frequenza unica giornaliera e numerosi voli intercontinentali, compresi quelli operati da Ita Airways. Di seguito l’elenco nominativo riportato nel documento.

Compagnia Numero volo Partenza Arrivo
DTR 1842 Lampedusa Catania
DTR 1841 Catania Lampedusa
Vueling 6864 Firenze Catania
Vueling 6865 Catania Firenze
WMT 6526 Catania Torino
WMT 6525 Torino Catania
Ryanair 279 Catania Venezia
Ryanair 280 Venezia Catania
Ryanair 6256 Pisa Palermo
Ryanair 6255 Palermo Pisa
Ryanair 19 Cagliari Bologna
Ryanair 18 Bologna Cagliari
Egyptair 704 Milano Malpensa Cairo
Emirates 78L Roma Fiumicino Dubai
Saudia 208 Roma Fiumicino Riyadh
Qatar Airways 128 Milano Malpensa Doha
Royal Jordanian 102 Roma Fiumicino Amman
easyJet Europe 3929 Milano Malpensa Marrakech
Kuwait Airways 166 Roma Fiumicino Kuwait
ITA Airways 838 Roma Fiumicino Riyadh
Ethiopian 737 Milano Malpensa Addis Abeba
Israir 352 Verona Tel Aviv
Azerbaijan Airlines 036 Milano Malpensa Baku
easyJet Europe 3899 Milano Malpensa Sharm el Sheikh
WMT 6229 Roma Fiumicino Jeddah
ITA Airways 610 Roma Fiumicino New York JFK
Air Canada 893 Roma Fiumicino Montreal
American Airlines 239 Roma Fiumicino Dallas
ITA Airways 770 Roma Fiumicino Delhi
CHH 7992 Roma Fiumicino Chongqing
Air China 950 Milano Malpensa Pechino
Singapore Airlines 377 Milano Malpensa Singapore
Thai Airways 941 Milano Malpensa Bangkok
ITA Airways 758 Roma Fiumicino Bangkok
ITA Airways 792 Roma Fiumicino Tokyo Haneda
Neos 3420 Milano Malpensa Dakar
ITA Airways 854 Roma Fiumicino Dakar

Sono inoltre garantiti l’arrivo a destinazione dei voli nazionali già in corso all’inizio dello sciopero e specifiche tutele per voli internazionali, sanitari, umanitari e di emergenza .

La lista dei voli cancellati da Ita Airways

Ita Airways ha comunicato un lungo elenco di voli cancellati per la giornata di mercoledì 17 dicembre, con forti ripercussioni sugli aeroporti di Roma Fiumicino e Milano Linate. Di seguito la tabella completa con numero di volo, partenza e arrivo.

Volo Partenza Arrivo
AZ 60 Roma Fiumicino Madrid
AZ 61 Madrid Roma Fiumicino
AZ 76 Roma Fiumicino Barcellona
AZ 77 Barcellona Roma Fiumicino
AZ 107 Amsterdam Roma Fiumicino
AZ 110 Roma Fiumicino Amsterdam
AZ 159 Bruxelles Roma Fiumicino
AZ 160 Roma Fiumicino Bruxelles
AZ 213 Londra Roma Fiumicino
AZ 214 Roma Fiumicino Londra
AZ 319 Parigi Roma Fiumicino
AZ 324 Roma Fiumicino Parigi
AZ 344 Roma Fiumicino Nizza
AZ 345 Nizza Roma Fiumicino
AZ 404 Roma Fiumicino Francoforte
AZ 407 Francoforte Roma Fiumicino
AZ 433 Monaco Roma Fiumicino
AZ 436 Roma Fiumicino Monaco
AZ 573 Zurigo Roma Fiumicino
AZ 574 Roma Fiumicino Zurigo
AZ 575 Ginevra Roma Fiumicino
AZ 578 Roma Fiumicino Ginevra
AZ 718 Roma Fiumicino Atene
AZ 719 Atene Roma Fiumicino
AZ 800 Roma Fiumicino Algeri
AZ 801 Algeri Roma Fiumicino
AZ 866 Roma Fiumicino Tunisi
AZ 867 Tunisi Roma Fiumicino
AZ 1156 Reggio Calabria Roma Fiumicino
AZ 1157 Roma Fiumicino Reggio Calabria
AZ 1176 Lamezia Terme Milano Linate
AZ 1177 Milano Linate Lamezia Terme
AZ 1269 Roma Fiumicino Napoli
AZ 1270 Napoli Roma Fiumicino
AZ 1281 Milano Linate Napoli
AZ 1282 Napoli Milano Linate
AZ 1287 Milano Linate Napoli
AZ 1296 Napoli Milano Linate
AZ 1318 Bologna Roma Fiumicino
AZ 1319 Roma Fiumicino Bologna
AZ 1351 Milano Linate Trieste
AZ 1352 Trieste Milano Linate
AZ 1417 Roma Fiumicino Torino
AZ 1428 Torino Roma Fiumicino
AZ 1462 Venezia Roma Fiumicino
AZ 1475 Roma Fiumicino Venezia
AZ 1570 Alghero Roma Fiumicino
AZ 1575 Roma Fiumicino Alghero
AZ 1613 Roma Fiumicino Bari
AZ 1616 Bari Roma Fiumicino
AZ 1619 Roma Fiumicino Brindisi
AZ 1622 Brindisi Roma Fiumicino
AZ 1677 Roma Fiumicino Firenze
AZ 1682 Firenze Roma Fiumicino
AZ 1704 Catania Milano Linate
AZ 1720 Catania Milano Linate
AZ 1721 Milano Linate Catania
AZ 1723 Milano Linate Catania
AZ 1726 Catania Roma Fiumicino
AZ 1745 Roma Fiumicino Catania
AZ 1764 Palermo Milano Linate
AZ 1765 Milano Linate Palermo
AZ 1766 Palermo Roma Fiumicino
AZ 1781 Roma Fiumicino Palermo
AZ 1792 Palermo Roma Fiumicino
AZ 1799 Roma Fiumicino Palermo
AZ 2038 Roma Fiumicino Milano Linate
AZ 2044 Roma Fiumicino Milano Linate
AZ 2059 Milano Linate Roma Fiumicino
AZ 2071 Milano Linate Roma Fiumicino
AZ 2092 Roma Fiumicino Milano Linate
AZ 2133 Milano Linate Roma Fiumicino
Immagine
