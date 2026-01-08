Sciopero il 9 e 10 gennaio 2026, a rischio treni e aerei: gli orari dello stop e chi si ferma

Si preannunciano giornate nere venerdì e sabato per uno sciopero nazionale che interesserà soprattutto trasporti e servizi dalle 21 del 9 gennaio alle 21 del 10 gennaio. A rischio aerei Vueling ed EasyJet e treni Trenitalia e Italo. La protesta, legata a condizioni lavorative e tutele del personale, inizialmente avrebbe coinvolto anche la scuola, poi spostata al 12‑13 gennaio.

Si preannunciano giornate difficili venerdì 9 e sabato 10 gennaio 2026 a causa di uno sciopero nazionale che interesserà soprattutto i trasporti. Tra i primi a subire ripercussioni ci sono i voli low cost: EasyJet si fermerà per 24 ore, Vueling dalle 10 alle 18 e i lavoratori Assohandler dalle 13 alle 17. Possibili disagi anche agli aeroporti di Milano Linate e Malpensa per il personale Swissport e di handling.

Non solo voli: anche treni Trenitalia, Italo, Trenord e personale Rfi saranno coinvolti dalle 21 di venerdì 9 alle 21 di sabato 10 gennaio. Per il trasporto regionale sono garantiti i servizi essenziali dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21 di sabato. I passeggeri possono richiedere rimborsi o riprogrammare i viaggi secondo le modalità previste. Inizialmente, per le stesse date, era previsto anche uno sciopero della scuola, poi posticipato a lunedì 12 e martedì 13 gennaio.

Le motivazioni dello sciopero riguardano condizioni lavorative, tutele del personale e sicurezza, in un contesto di agitazioni nazionali promosse da diverse sigle sindacali.

Sciopero il 9 e 10 gennaio 2026, le modalità e le motivazioni dello stop

Le giornate di venerdì 9 e sabato 10 gennaio 2026 saranno caratterizzate da possibili disagi nei trasporti e nei servizi, con sciopero nazionale proclamato da sigle sindacali autonome. L’agitazione interesserà aerei e aeroporti — con voli Vueling, EasyJet e personale di handling — e treni Trenitalia, Italo e regionali, dalle 21 di venerdì alle 21 di sabato.

I sindacati denunciano condizioni contrattuali e salariali ritenute insufficienti, carichi di lavoro elevati e sicurezza non garantita nei cantieri ferroviari e aeroportuali. Per quanto riguarda la scuola, lo sciopero è stato spostato al 12 e 13 gennaio. I servizi essenziali sui treni regionali saranno garantiti dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21, e i passeggeri possono chiedere rimborso o riprogrammare i viaggi.

Sciopero degli aerei il 9 gennaio: orari dello stop di Vueling, Easyjet e Assohandlers

Venerdì 9 gennaio il trasporto aereo subirà forti rallentamenti per lo sciopero nazionale del personale di volo e di terra. EasyJet si fermerà per l’intera giornata, dalle 00.00 alle 23.59; Vueling Airlines dalle 10 alle 18; Assohandlers dalle 13 alle 17.

Stop di 24 ore anche per Swissport Italia a Milano Linate e per gli operatori di handling a Malpensa, con possibili ripercussioni su check-in, imbarchi e bagagli. I passeggeri sono invitati a contattare in anticipo la compagnia per verificare lo stato del proprio volo e valutare eventuali alternative.

Gli orari dei treni Trenitalia per lo sciopero del 9 e 10 gennaio e le fasce di garanzia

Dalle 21 di venerdì 9 gennaio alle 21 di sabato 10 gennaio 2026 è poi previsto uno sciopero nazionale del personale del Gruppo FS Italiane, che coinvolge Trenitalia, Trenitalia Tper, Trenord e i lavoratori RFI addetti alla manutenzione delle infrastrutture. L’agitazione potrebbe provocare cancellazioni e ritardi anche prima e dopo l’orario ufficiale dello stop.

Per il trasporto regionale, sono garantiti i servizi essenziali dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21 di sabato 10 gennaio. I viaggiatori possono richiedere il rimborso fino all’orario di partenza per Intercity e Frecce, e fino alla mezzanotte del giorno precedente per i treni regionali. In alternativa, è possibile riprogrammare il viaggio alle stesse condizioni, secondo la disponibilità dei posti.

Trenitalia invita a controllare lo stato dei collegamenti tramite App, sito ufficiale, canali social, numero verde 800892021 o presso le biglietterie e gli uffici assistenza delle stazioni, per evitare disagi durante le giornate di protesta.

L'elenco dei treni garantiti da Trenitalia il 9 e 10 gennaio

Per quanto riguarda i convogli a lunga percorrenza, Trenitalia ha pubblicato la lista dei treni garantiti tra Frecce e Intercity sul proprio sito web per assicurare servizi minimi di trasporto ritenuti idonei dalla Commissione di Garanzia.

Come già successo in altre occasioni, la stessa azienda di trasporto fa sapere che “i treni che si trovano in viaggio a sciopero iniziato arrivano comunque alla destinazione finale se è raggiungibile entro un'ora dall'inizio dell'agitazione sindacale; trascorso tale periodo, i treni possono fermarsi in stazioni precedenti la destinazione finale”.

La lista dei treni garantiti da Italo e gli orari dello sciopero

Lo sciopero del 9 e 10 gennaio riguarderà anche sui treni Italo.

E anche in questo caso c’è una lista di treni garantiti Italo, pubblicata sui canali di comunicazione del gruppo ferroviario.

Sciopero della scuola spostato al 12 e 13 gennaio

Inizialmente previsto per venerdì 9 e sabato 10 gennaio, lo sciopero del comparto scuola è stato posticipato a lunedì 12 e martedì 13 gennaio 2026, come comunicato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito. La protesta è stata proclamata dalle organizzazioni sindacali Flp e Conalpe e dalle confederazioni Confsai e Csle, coinvolgendo tutto il personale docente e Ata delle scuole pubbliche, comunali e private su tutto il territorio nazionale.

L’agitazione influirà sul regolare svolgimento delle attività didattiche in nidi, scuole dell’infanzia, elementari, medie e superiori, con possibili cancellazioni o modifiche dell’orario. Il rinvio a settimana prossima mira a dare più tempo per gestire organizzazione e comunicazioni interne, senza ridurre la portata delle rivendicazioni sindacali. Le scuole interessate e le famiglie sono invitate a consultare i siti ufficiali e le comunicazioni interne per aggiornamenti su chiusure o modifiche dell’orario.