Sciopero generale venerdì 17 novembre 2023, a rischio i trasporti: orari di treni, bus e metro città per città Annunciato uno sciopero generale di tutti i settori pubblici e privati per venerdì 17 novembre 2023, durante il quale potrebbero essere a rischio i trasporti fino a 24 ore. Nonostante il Garante abbia richiesto la rimodulazione dello stop, Cgil e Uil andranno avanti con la mobilitazione. Ecco tutti i dettagli.

A cura di Eleonora Panseri





Venerdì 17 novembre 2023 è stato annunciato uno sciopero generale di tutti i settori pubblici e privati, durante il quale potrebbero essere a rischio i trasporti fino a 24 ore. Nonostante la Commissione di garanzia abbia richiesto la rimodulazione dello stop poiché mancherebbero i requisiti necessari, Cgil e Uil hanno hanno fatto sapere che andranno avanti con la mobilitazione. Il ministro dei Trasporti Matteo Salvini ha minacciato di far scattare la precettazione, se i sindacati non rispetteranno le richieste del Garante.

Per i pendolari potrebbe essere quindi un venerdì nero, nello sciopero saranno infatti coinvolti treni, mezzi pubblici (autobus, tram e metropolitane), taxi e Ncc, traghetti. Escluso invece il comparto aereo. Trenitalia e Italo hanno fatto sapere che alcuni treni si fermeranno dalle 00:01 alle 20:59, con due fasce di garanzia: dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21. Per quanto concerne il trasporto pubblico, orari e modalità cambieranno a seconda del Comune. I mezzi circoleranno normalmente per 6 ore complessive, con due fasce da 3 ore ciascuna, nell'arco della giornata.

L'astensione dal lavoro non riguarderà solo il settore dei trasporti ma anche il pubblico impiego, dalla scuola alla sanità. L'agitazione è stata indetta dai sindacati per protestare contro "le gravi criticità della manovra economica" proposta dall'esecutivo, come si legge nel comunicato diffuso per annunciare la decisione.

Sciopero il 17 novembre 2023, motivazioni e modalità della protesta

"Per cambiare la proposta di legge di Bilancio e le politiche economiche e sociali fino ad ora messe in campo dal Governo ed a sostegno delle piattaforme sindacali unitarie presentate, dando seguito ai mandati ricevuti dai propri rispettivi Organismi statutari e dopo gli ultimi confronti di carattere organizzativo interni ai due singoli sindacati, Cgil e Uil hanno deciso di dare vita, per il prossimo mese, a un percorso comune di mobilitazione con scioperi di 8 ore o per l’intero turno, strutturato su base territoriale e regionale", hanno annunciato le due sigle sindacali alla fine del mese scorso.

L’obiettivo sarebbe quello di "sensibilizzare l’opinione pubblica, nel modo più capillare e diffuso possibile, sulle gravi criticità della manovra economica sia di chiedere al Governo e alle Istituzioni territoriali di assumere provvedimenti, a partire da quelli in materia di lavoro (salari, contratti, precarietà) e di politiche industriali, sicurezza sul lavoro, fisco, previdenza e rivalutazione delle pensioni, istruzione e sanità, necessari a ridurre le diseguaglianze e a rilanciare la crescita", prosegue la nota che spiega anche come dovrebbe essere strutturata la contestazione.

La durata prevista è di 8 ore e venerdì 17 novembre sciopereranno i lavoratori delle regioni del centro Italia. Lunedì 20 invece sarà il turno della Sicilia; venerdì 24 lo sciopero riguarderà tutte le regioni del nord e, infine, venerdì primo dicembre incroceranno le braccia i lavoratori delle regioni nel sud Italia. "Si tratta di uno sciopero generale, quindi coinvolge diversi settori sul territorio nazionale: primo fra tutti il trasporto, ma anche la scuola e il pubblico impiego, per l’intera giornata. Sono per il momento esclusi: acqua, carburanti, credito, farmaci, elettricità, energia (petrolio e gas), istituti di vigilanza, metalmeccanici, pulizie e multiservizi, radio, televisione e telecomunicazioni, ristorazione collettiva, lavanderie".

Gli orari di Trenitalia e l'elenco dei treni garantiti

"Dalle ore 00:01 alle ore 20:59 di venerdì 17 novembre 2023 i treni possono subire cancellazioni o variazioni, per uno sciopero nazionale del personale del Gruppo FS comprendente Trenitalia e Trenitalia Tper – si legge in un comunicato diffuso dall'azienda – Sono garantiti i servizi essenziali previsti in caso di sciopero nei giorni feriali dalle ore 6.00 alle ore 9.00 e dalle ore 18.00 alle ore 21.00. L’agitazione sindacale può comportare modifiche al servizio anche prima dell’inizio e dopo la sua conclusione".

Trenitalia fa sapere inoltre che per il trasporto regionale sono stati istituiti i servizi essenziali nelle fasce orarie di maggiore frequentazione (dalle ore 06.00 alle ore 09.00 e dalle ore 18.00 alle ore 21.00 dei giorni feriali). A questo link è possibile consultare l'elenco dei treni garantiti in caso di sciopero.

"Per avere informazioni su collegamenti e servizi anche attraverso l’app Trenitalia, la sezione Infomobilità di questo sito, sito trenitaliatper.it, il numero verde gratuito 800 89 20 21, oltre che nelle biglietterie e presso il personale di assistenza clienti", consiglia l'azienda.

L'elenco dei treni garantiti Italo

Anche Italo ha fatto sapere che aderirà alla contestazione. "In vista della proclamazione di sciopero previsto dalle ore 00:01 alle ore 20:59 del 17/11/2023 al fine di diminuire i disagi causati ai viaggiatori di Italo", avvisa l'azienda con una nota in cui pubblica la lista dei treni garantiti nella giornata di venerdì, consultabile a questo link.

Per avere maggiori informazioni, nello stesso comunicato si invitano i viaggiatori a contattare Italo Assistenza, attraverso il numero a pagamento 892020.

Gli orari garantiti di bus, metro e tram città per città

Come già detto, orari e modalità dello stop del trasporto pubblico cambieranno a seconda del Comune. I mezzi dovrebbero normalmente per 6 ore complessive, con due fasce da 3 ore ciascuna, nell'arco della giornata.

Atac informa sul proprio sito che a Roma "per la giornata del 17 novembre 2023, le federazioni dei trasporti Filt Cgil e Uiltrasporti hanno aderito allo sciopero generale di 24 ore proclamato dalle proprie confederazioni nazionali dalle ore 8.30 alle ore 17.00 e dalle ore 20.00 a fine servizio. Durante lo sciopero, quindi, il servizio sarà garantito esclusivamente durante le fasce di legge (da inizio del servizio diurno alle ore 8.29 e dalle ore 17.01 alle ore 19.59)". Nel territorio di Roma Capitale, lo sciopero riguarda l'intera rete Atac e l'intera rete Roma Tpl: "Sulla rete Atac lo sciopero riguarda anche i collegamenti eseguiti da altri operatori in regime di subaffidamento", precisa l'azienda. A questo link è possibile trovare ulteriori dettagli.

In una nota diffusa da Autolinee toscane si legge che "venerdì 17 novembre sono stati proclamati due scioperi: il primo di 24 orenelle province di Firenze, Prato, Pistoia, Lucca, Massa, Pisa e Livorno indetto da Filt Cgil e Uil Trasporti, il secondo di 4 ore solo a Firenze indetto da Filt Cgil, Fit Cisl, Uil Trasporti e Faisa Cisal. Il servizio sarà garantito tra le 4.15 e le 8.14 e tra le 12.30 e le 14.29. Questo sciopero coinvolgerà sia il personale viaggiante che gli impiegati, compresi quelli delle biglietterie. Per operai ed impiegati lo sciopero è previsto per l’intero turno di lavoro. La regolarità del servizio dei bus fuori dalle fasce di garanzia, nonché la presenza di personale alle biglietterie, dipenderà dalle adesioni allo sciopero".

A Milano, invece, i dipendenti dell'Azienda dei trasporti milanesi (Atm) non potranno aderire all'iniziativa visto che venerdì 10 novembre era stata organizzata localmente un'altra agitazione. La protesta dovrebbe interessare invece il personale dell'azienda dei bus Autoguidovie.

Il Gruppo torinese trasporti fa sapere che allo sciopero generale di venerdì 17 novembre aderiranno le sigle OO.SS. Filt Cgil e Uiltrasporti, mentre uno sciopero aziendale verrà indetto dalla O.S. Fast – Confsal, entrambi relativi a tematiche economico-sociali. In una nota diffusa si legge:"Il servizio di trasporto pubblico locale sarà comunque garantito nelle seguenti fasce orarie: Servizio urbano-suburbano, metropolitana, centri di servizi al cliente: dalle ore 6.00 alle ore 9.00 e dalle ore 12.00 alle ore 15.00. Servizio extraurbano, Servizio bus sostitutivo ferrovia sfmA – Torino-Aeroporto-Germagnano-Ceres: da inizio servizio alle ore 8.00 e dalle ore 14.30 alle ore 17.30. Servizio ferroviario sfm1 – Rivarolo-Chieri: dalle ore 6.00 alle ore 9.00 e dalle ore 18.00 alle ore 21.00".

Dalla scuola alla sanità, chi sciopera il 17 novembre 2023

L’iniziativa di Cgil e Uil dovrebbe coinvolgere tutti i settori e tutte le attività lavorative, primi fra tutti i trasporti, insieme a scuola, università e ricerca, e pubblico impiego. Dovrebbero essere invece per il momento esclusi i servizi quelli che soddisfano alcune delle necessità fondamentali: acqua, carburanti, credito, farmaci, elettricità, energia (petrolio e gas), istituti di vigilanza, metalmeccanici, pulizie e multiservizi, radio, televisione e telecomunicazioni, ristorazione collettiva, lavanderie.