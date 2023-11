Sciopero generale, solo 4 ore per i trasporti. Landini e Bombardieri: “Dobbiamo tutelare i lavoratori” I segretari generali di Cgil e Uil hanno annunciato che lo sciopero generale di venerdì 17 novembre si terrà ugualmente, ma nel settore dei trasporti durerà 4 ore come deciso dal ministro Salvini con la precettazione: “Lavoratori e lavoratrici rischierebbero sanzioni economiche e penali, dobbiamo tutelarli”.

Lo sciopero generale si farà, ma nel settore dei trasporti durerà solo quattro ore come deciso dal governo. Cgil e Uil cedono davanti alla precettazione del ministro Salvini, troppo alti i rischi a cui sarebbero esposti altrimenti i lavoratori: "Siamo nel pieno di una schizofrenia totale – dice Maurizio Landini in conferenza stampa – Siamo in presenza di un atto che nella storia del nostro Paese non era mai avvenuto, e cioè che un ministro intervenisse per precettare e impedisse a lavoratori e lavoratrici dei trasporti di scioperare". E attacca: "Lo sciopero è un diritto che viene messo in discussione. C'è una ragione in più per confermare le mobilitazioni e gli scioperi che abbiamo indicato, ovvero difendere questo diritto".

"Siccome siamo responsabili, dobbiamo fare dei conti – continua il segretario della Cgil – Con l'atto di precettazione senza precedenti in questa forma e misura, mette a rischio lavoratrici e lavoratori che dovessero decidere di mantenere lo sciopero di 8 ore. Rischiano sanzioni economiche e penali. La valutazione che noi facciamo è quella di prendere atto di questa scelta, lo sciopero nel settore dei trasporti sarà dalle 9 alle 13".

"Abbiamo cercato di evitare la polemica, ma quando ci sono attacchi così violenti a un diritto non possiamo stare in silenzio – dice Pierpaolo Bombardieri – Se un vicepresidente del Consiglio dice che chi fa sciopero lo fa per i weekend lunghi, significa offendere migliaia di lavoratori e lavoratrici che si tassano per andare in piazza".

"Sono stati utilizzati due pesi e due misure – continua il segretario generale della Uil mostrando una lunga lista di scioperi generali dei sindacati di base non precettati – Quando Cgil e Uil hanno proclamato degli scioperi c'è stato un intervento diretto per evitarlo. Le motivazioni sono state che c'è il rischio che ci sia troppa gente in piazza. Non ci fate paura, se pensate di intimorirci vi sbagliate".