Sciopero generale il 1 maggio, chi aderisce in Italia: orari, manifestazioni e settori coinvolti Domani, 1° maggio 2025, è previsto uno sciopero generale indetto da USI-CIT che coinvolgerà pubblico e privato, mentre USB organizza manifestazioni in diverse città. Disagi attesi anche nel settore dei trasporti, oltre che nella sanità, istruzione, ricerca, vigili del fuoco. Previste anche varie manifestazioni per la Festa dei lavoratori, a partire dal Concerto di Piazza San Giovanni a Roma.

A cura di Biagio Chiariello

Domani, giovedì 1 maggio 2025, è in programma lo sciopero generale nazionale per l'intera giornata di lavoro, in occasione della Festa dei lavoratori.

Proclamato dall’USI-CIT, coinvolgerà sia i lavoratori del settore pubblico che di quello privato. Tra i comparti interessati figurano sanità, istruzione, ricerca, vigili del fuoco, amministrazioni centrali e locali, oltre alle autorità indipendenti. Possibili disagi anche nei trasporti, in particolare per treni e aerei, ma sarà fondamentale consultare gli avvisi ufficiali delle aziende di servizio e delle autorità competenti per conferme e aggiornamenti.

La mobilitazione nasce per denunciare il livello inadeguato dei salari e per rivendicare il diritto alla salute, la riduzione dell’orario lavorativo e una forte opposizione alle politiche di privatizzazione e alla crescente precarietà. Parallelamente, anche il sindacato USB si mobiliterà, pur senza aderire allo sciopero nazionale: organizzerà invece manifestazioni tematiche in varie città. A Roma, Milano, Napoli, Torino e Bologna sono previsti presidi, cortei e momenti di confronto pubblico.

Sciopero generale il 1 maggio, le motivazioni

Lo sciopero è stato proclamato dall'USI-CIT (Unione sindacale italiana Confederazione Internazionale del Lavoro) e nasce con l’obiettivo di denunciare le crescenti disuguaglianze sociali ed economiche e rivendicare diritti fondamentali per i lavoratori.

Tra le motivazioni principali figurano l’aumento generalizzato dei salari, la riduzione dell’orario di lavoro, la difesa della sanità pubblica e il contrasto a precarizzazione e privatizzazioni. Il sindacato chiede anche interventi concreti per il diritto alla casa, la tutela del diritto di sciopero e l’opposizione all’aumento delle spese militari.

Orari dello sciopero generale e settori coinvolti in Italia

​Lo sciopero generale nazionale per giovedì 1° maggio 2025 coinvolgerà i lavoratori dei settori pubblici e privati per 24 ore (quindi l'intera giornata), su scala nazionale. Non sono esclusi disagi anche nei trasporti (aereo, ferroviario, trasporto pubblico locale, marittimo, nonché quelli relativi alla circolazione e sicurezza stradale), anche se per il momento non ci sono specifiche ufficiali in tal senso.

I comparti interessati includono sanità, istruzione, ricerca, vigili del fuoco, amministrazioni centrali e locali, autorità indipendenti, commercio e servizi pubblici locali. Saranno comunque garantiti i servizi minimi essenziali, come previsto dalla normativa vigente. ​

Manifestazioni in Italia per il primo maggio

Il Primo Maggio è la Festa dei Lavoratori e si celebrerà con numerosi eventi e manifestazioni, caratterizzati da cortei, comizi sindacali e concerti. I principali temi di quest’anno riguarderanno la sicurezza sul lavoro e la difesa dei diritti dei lavoratori.

I principali sindacati, tra cui CGIL, CISL e UIL, hanno organizzato numerosi cortei nelle principali città italiane. A Milano, il corteo partirà da Corso Venezia e si concluderà in Piazza Duomo, dove seguirà un comizio con Gianna Fracassi della CGIL e un concerto dei Matrioska. A Roma, il concentramento avverrà in Piazza Vittorio Emanuele II, con comizi previsti in Via dei Fori Imperiali, a cui parteciperanno leader sindacali come Maurizio Landini della CGIL. Torino vedrà il corteo partire da Piazza Vittorio Veneto, con un comizio conclusivo in Piazza Solferino. Altre città lombarde, come Como, Cremona e Pavia, ospiteranno eventi simili, focalizzati sulla lotta alla precarietà e sulla sicurezza sul lavoro.

Un evento centrale sarà il Concerto del Primo Maggio a Roma, in Piazza San Giovanni in Laterano, che avrà inizio alle 15:00 e vedrà la partecipazione di artisti come Achille Lauro, Giorgia e Arisa. Il concerto sarà trasmesso in diretta su RAI 3 e RAI Radio2, offrendo un’atmosfera di celebrazione per la giornata.

Inoltre, Porto Sant’Elpidio, nelle Marche, ospiterà la 19ª edizione del Festival Primo Maggio, con oltre 100 attrazioni gratuite tra concerti, spettacoli e animazioni, compreso uno spazio dedicato ai bambini.

Cosa succede a treni, aerei e mezzi pubblici il 1 maggio

Per la giornata del Primo Maggio potrebbero esserci disagi nei trasporti (pubblici e non):

Treni : sono attesi scioperi nei trasporti ferroviari, con disagi soprattutto sulle tratte regionali, ma possibili ripercussioni anche sull’alta velocità. In molte regioni le corse potrebbero essere ridotte, posticipate o cancellate. Si raccomanda di consultare i siti ufficiali di Trenitalia e Italo per aggiornamenti in tempo reale.

: sono attesi scioperi nei trasporti ferroviari, con disagi soprattutto sulle tratte regionali, ma possibili ripercussioni anche sull’alta velocità. In molte regioni le corse potrebbero essere ridotte, posticipate o cancellate. Si raccomanda di consultare i siti ufficiali di Trenitalia e Italo per aggiornamenti in tempo reale. Aerei : potrebbero esserci scioperi del personale di terra, piloti e assistenti di volo, con possibili cancellazioni e ritardi, in particolare negli scali principali come Fiumicino, Malpensa e Venezia. Alcune compagnie potrebbero ridurre i voli, soprattutto sulle tratte interne.

: potrebbero esserci scioperi del personale di terra, piloti e assistenti di volo, con possibili cancellazioni e ritardi, in particolare negli scali principali come Fiumicino, Malpensa e Venezia. Alcune compagnie potrebbero ridurre i voli, soprattutto sulle tratte interne. Mezzi pubblici: in molte città italiane, come Roma, Milano e Napoli, sono possibili scioperi locali che coinvolgeranno autobus, tram e metropolitane. I servizi potranno subire rallentamenti, sospensioni o funzionare con orari ridotti, soprattutto nelle ore di punta. Meglio informarsi in anticipo tramite i siti delle aziende di trasporto locali.