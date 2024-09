video suggerito

Sciopero aerei martedì 24 settembre 2024, orari e voli garantiti: trasporto a rischio fino a 24 ore Nuovo sciopero del trasporto aereo domani martedì 24 settembre 2024. Si fermano per 24 ore gli operatori degli handler e di vigilanza di alcuni importanti aeroporti italiani con ripercussioni sui voli programmati. Ita Airways ha cancellato 28 voli.

A cura di Antonio Palma

Domani, martedì 24 settembre 2024 è in programma un nuovo sciopero del trasporto aereo che potrebbe avere ripercussioni sui voli programmati. La protesta interessa in particolare i lavoratori dello staff degli handler e di vigilanza di alcuni importanti scali aeroportuali come Milano Linate e Malpensa, Bergamo, Bologna e Venezia ma si unisce allo sciopero del personale navigante della Wizzair malta limited e avrà ripercussioni sui voli programmati anche di Ita Airways che ha cancellato 28 voli nazionali e internazionali. Lo stop interessa varie sigle sindacali e vari aeroporti italiani ma avrà in tutti i casi una durata di 24 ore.

Sciopero il 24 settembre 2024, motivazioni e le modalità della protesta

Lo sciopero del settore aereo di martedì 24 settembre 2024 riguarda sia i sindacati di base che i sindacati confederali che hanno indetto varie proteste per le condizioni e i contratti dei lavoratori del settore handling e gestione di vari aeroporti italiani. Flai Trasporti e servizi ha indetto una protesta di 24 ore per i lavoratori GH e Ivri Vigilanza dell’ aeroporto di Venezia Tessera e per i dipendenti Ags handling di Milano Malpensa. Filt-cgil/Fit-cisl/Uilt-uil/Ugl-ta hanno indetto uno sciopero per il personale delle aziende handling e gestore dell'aeroporto di Bologna e per i dipendenti Sirport global service di Milano Malpensa. Cub Trasporti, invece, ha indetto uno sciopero per i lavoratori Sea, Airport handling e Swissport e Aviapartner degli aeroporti di Milano Linate e Malpensa e per i lavoratori di Ags handling aeroporto di Bergamo Orio al serio e Alha airport di Roma Fiumicino. UGT-TA infine ha indetto la protesta per i lavoratori Geasar aeroporto di Olbia. A queste proteste si unisce lo sciopero del personale navigante di Wizz air malta limited indetto dalla Filt- cgil.

Gli orari dello sciopero del trasporto aereo

Gli orari dello sciopero del trasporto aereo di domani è di 24 ore in quasi tutti i casi e cioè dalla mezzanotte alle 23.59 di martedì 24 settembre. Unica eccezione è la protesta dei lavoratori Adb dell’aeroporto Marconi di Bologna che durerà 4 ore, dalle 12 alle 16.

I voli cancellati Ita Airways

Ita Airways fa sapere che a seguito della proclamazione degli scioperi di 24 ore dello staff degli handler degli scali di Milano Linate, Bologna e Venezia previsti per la giornata di martedì 24 settembre potrebbero verificarsi alcune modifiche ai voli. La compagnia ha annunciato di aver già cancellato 28 voli nazionali e internazionali, di cui 26 previsti per la giornata del 24 settembre.

I voli garantiti martedì 24 settembre

Come ricorda Enac, durante gli scioperi vi sono le fasce orarie di tutela, dalle ore 7 alle 10 e dalle ore 18 alle 21, nelle quali i voli devono essere comunque effettuati. Inoltre informazioni dettagliate sull’operatività del proprio volo possono essere richieste alla compagnia aerea di riferimento.

Come richiedere il rimborso per ritardi o cancellazione dei voli

I passeggeri che hanno acquistato un biglietto ITA Airways per viaggiare il 24 settembre, in caso di cancellazione o di modifica dell’orario del proprio volo, potranno cambiare la prenotazione senza alcuna penale o chiedere il rimborso del biglietto (solo nel caso in cui il volo sia stato cancellato o abbia subito un ritardo superiore alle 5 ore) entro e non oltre il 29 settembre. In caso di volo cancellato per lo sciopero aereo del 24 settembre 2024, le compagnie aeree infatti dovranno fornire assistenza, proponendo un volo alternativo al passeggero, così come previsto dal Regolamento Comunitario. Chi subirà disagi e vedrà il proprio volo spostato o annullato potrà chiedere il rimborso.