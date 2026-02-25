Sciopero aerei il 26 febbraio 2026, gli orari e l’elenco dei voli garantiti e cancellati durante lo stop
A partire da domani, giovedì 26 febbraio, il trasporto aereo italiano sarà fermo per 24 ore. Dalle 00:01 alle 23:59 incroceranno le braccia il personale di ITA Airways, che ha già comunicato una lista di voli cancellati, oltre a piloti e assistenti di volo di EasyJet e personale navigante Vueling. La protesta nasce da rivendicazioni sul mancato rinnovo del contratto nazionale, sul Piano Industriale considerato insufficiente e sulle condizioni lavorative (comprese maggiorazioni e ticket restaurant).
Lo sciopero, inizialmente previsto per il 16 febbraio durante le Olimpiadi Milano-Cortina, era stato rinviato dopo l’intervento della Commissione di Garanzia e la precettazione decisa dal ministro Matteo Salvini per evitare disagi in quei giorni. Saranno garantiti i voli nelle fasce 7-10 e 18-21, collegamenti umanitari, di Stato e quelli verso le isole. ITA invita i passeggeri a controllare lo stato del volo sul sito e a valutare opzioni di riprotezione o rimborso. Gli aeroporti potrebbero comunque registrare rallentamenti nei check-in, bag drop e gate, vista l’ampiezza dello sciopero.
Sciopero degli aerei giovedì 26 febbraio 2026, orari e fasce di garanzia
Lo sciopero del trasporto aereo nazionale coinvolgerà l’intero comparto dalle 00.00 alle 23.59. L’astensione dal lavoro riguarderà personale di ITA Airways e piloti e assistenti di volo EasyJet, entrambi per 24 ore, mentre il personale Vueling incrocerà le braccia per 4 ore, dalle 13.00 alle 17.00.
L’Enac e la Commissione di garanzia hanno definito le fasce di garanzia: tutti i voli, inclusi i charter, saranno operativi nelle finestre 7.00–10.00 e 18.00–21.00, oltre ai collegamenti verso le isole, ai voli di Stato, militari, sanitari, umanitari e di soccorso. Sarà assicurato anche l’arrivo a destinazione dei voli già in corso all’inizio dello sciopero.
Per i passeggeri è consigliato controllare lo stato dei voli sui siti ufficiali e considerare eventuali riprotezioni o rimborsi. Gli scali potrebbero comunque registrare rallentamenti nelle operazioni di check-in, bag drop e imbarco, vista la portata della protesta. ENAC pubblica aggiornamenti continui sui collegamenti garantiti, per aiutare chi viaggia a organizzarsi nel modo migliore.
Chi aderisce allo sciopero dei voli il 26 febbraio: Ita Airways, EasyJet e Vueling
La mobilitazione coinvolge l’intero comparto, dal personale aeroportuale a quello di terra e di volo. Nel dettaglio, i lavoratori del settore aereo, aeroportuale e dell’indotto si fermeranno per l’intera giornata. Ita Airways aderisce per 24 ore, con personale di terra e di volo fermo anche per 4 ore, dalle 13.00 alle 17.00. Piloti e assistenti EasyJet partecipano per 24 ore, mentre il personale navigante della stessa compagnia incrocia le braccia dalle 13.00 alle 17.00. Vueling Airlines aderisce per 4 ore nello stesso intervallo orario.
Nonostante la protesta, alcune tratte resteranno garantite, come previsto dalla normativa sui servizi essenziali. Saranno operativi i collegamenti verso le isole, i voli sanitari o di emergenza, quelli militari e di Stato e i servizi soggetti a continuità territoriale. I passeggeri sono invitati a controllare lo stato del volo e a pianificare con anticipo eventuali spostamenti, in attesa di possibili ritardi o cancellazioni.
L'elenco dei voli garantiti Enac
In occasione dello sciopero nazionale del trasporto aereo del 26 febbraio 2026, Enac ha definito i voli che devono essere garantiti secondo la legge 146/1990 e la delibera n. 14/387 del 13 ottobre 2014 della Commissione di Garanzia. La normativa tutela anche i voli di Stato, militari, sanitari, umanitari e di soccorso.
Tutti i voli, inclusi i charter, schedulati nelle fasce orarie 7.00-10.00 e 18.00-21.00, sono garanti, così come tutti i voli charter da e per le isole, regolarmente autorizzati o notificati prima della proclamazione dello sciopero. Questa la lista completa:
Collegamenti con le isole a frequenza unica giornaliera:
- EJU 3565 Malpensa (LIMC) – Cagliari (LIEE)
- EJU 3566 Cagliari (LIEE) – Malpensa (LIMC)
- VOE 1745 Verona (LIPX) – Catania (LICC)
- RYR 1551 Venezia (LIPZ) – Cagliari (LIEE)
- RYR 1552 Cagliari (LIEE) – Venezia (LIPZ)
- AEZ 2120 Comiso (LICB) – Linate (LIML)
- AEZ 2121 Linate (LIML) – Comiso (LICB)
È inoltre garantito l'arrivo di tutti i voli nazionali già in corso al momento dell’inizio dello sciopero; la partenza dei voli schedulati in orari antecedenti e ritardati per cause indipendenti dalla volontà delle parti; l'arrivo a destinazione dei voli internazionali negli aeroporti nazionali entro 30 minuti dall’inizio dello sciopero.
Voli intercontinentali garantiti:
Medio Oriente:
- MSR 704 Malpensa (LIMC) – Cairo (HECA)
- ETD 080 Malpensa (LIMC) – Abu Dhabi (OMAA)
- ELY 388 Malpensa (LIMC) – Tel Aviv (LLBG)
- MEA 232 Fiumicino (LIRF) – Beirut (OLBA)
- QTR 118 Malpensa (LIMC) – Doha Hamad (OTHH)
- UAE 136 Venezia (LIPZ) – Dubai (OMDB)
- ITY 810 Fiumicino (LIRF) – Tel Aviv (LLBG)
- ETH 737 Malpensa (LIMC) – Addis Abeba (HAAB)
- WMT 6391 Malpensa (LIMC) – King Abdulaziz Intl. Airport (OEJN)
- ABY 696 Bergamo (LIME) – Sharjah (OMSJ)
- EJU 3989 Malpensa (LIMC) – Luxor (HELX)
- ISR 342 Fiumicino (LIRF) – Tel Aviv (LLBG)
- AIZ 338 Malpensa (LIMC) – Tel Aviv (LLBG)
- AHY 036 Malpensa (LIMC) – Baku (UBBB)
- KAC 164 Malpensa (LIMC) – Kuwait (OKKK)
Nord America:
- DAL 185 Malpensa (LIMC) – New York (KJFK)
- UAE 205 Malpensa (LIMC) – New York (KJFK)
- ACA 895 Malpensa (LIMC) – Montreal (CYUL)
- AAL 199 Malpensa (LIMC) – New York (KJFK)
- AMX 71 Fiumicino (LIRF) – Città del Messico (MMMX)
- ITY 630 Fiumicino (LIRF) – Miami (KMIA)
Sud America:
- TAM 8073 Malpensa (LIMC) – Guarulhos (SBGR)
- ITY 678 Fiumicino (LIRF) – San Paolo (SBGR)
Centro America e Caraibi:
- NOS 402 Verona (LIPX) – Cancun (MMUN) via Fiumicino (LIRF)
Sub Continente/Sub Asia:
- ITY 770 Fiumicino (LIRF) – Delhi (VIDP)
Sud Est Asiatico:
- EVA 96 Malpensa (LIMC) – Taipei (RCTP)
- CCA 950 Malpensa (LIMC) – Beijing (ZBAA)
- THA 941 Malpensa (LIMC) – Bangkok (VTBS)
- CPA 234 Malpensa (LIMC) – Hong Kong (VHHH)
- ITY 758 Fiumicino (LIRF) – Bangkok (VTBS)
- SIA 377 Malpensa (LIMC) – Singapore (WSSS)
Giappone e Corea:
- ITY 792 Fiumicino (LIRF) – Tokyo Haneda (RJTT)
Africa:
- ITY 852 Fiumicino (LIRF) – Accra (DGAA)
- NOS 4723 Verona (LIPX) – Boa Vista (GVBA)
La lista dei voli cancellati Ita Airways
In vista dello sciopero nazionale del trasporto aereo del 26 febbraio 2026, ITA Airways ha pubblicato l’elenco dei voli cancellati a causa della protesta del personale, che ha portato alla soppressione di oltre la metà delle rotte previste per quella giornata.
Voli cancellati il 25 febbraio 2026:
- AZ 1161 Roma Fiumicino → Reggio Calabria
- AZ 1173 Roma Fiumicino → Lamezia Terme
- AZ 1185 Milano Linate → Lamezia Terme
- AZ 1267 Roma Fiumicino → Napoli
- AZ 1297 Milano Linate → Napoli
- AZ 1321 Roma Fiumicino → Bologna
- AZ 1363 Roma Fiumicino → Trieste
- AZ 1431 Roma Fiumicino → Torino
- AZ 1473 Roma Fiumicino → Venezia
- AZ 1603 Roma Fiumicino → Bari
- AZ 1625 Roma Fiumicino → Brindisi
- AZ 1681 Roma Fiumicino → Firenze
- AZ 1715 Milano Linate → Catania
- AZ 1735 Roma Fiumicino → Catania
- AZ 1783 Roma Fiumicino → Palermo
Voli cancellati il 26 febbraio 2026:
- AZ 60 Roma Fiumicino → Madrid
- AZ 63 Madrid → Roma Fiumicino
- AZ 76 Roma Fiumicino → Barcellona
- AZ 79 Barcellona → Roma Fiumicino
- AZ 109 Amsterdam → Roma Fiumicino
- AZ 110 Roma Fiumicino → Amsterdam
- AZ 112 Milano Linate → Amsterdam
- AZ 113 Amsterdam → Milano Linate
- AZ 153 Bruxelles → Milano Linate
- AZ 154 Milano Linate → Bruxelles
- AZ 160 Roma Fiumicino → Bruxelles
- AZ 165 Bruxelles → Roma Fiumicino
- AZ 211 Londra → Roma Fiumicino
- AZ 218, AZ 220, AZ 226, AZ 238 Milano Linate ↔ Londra (più tratte Londra–MLA)
- AZ 219, AZ 227, AZ 247 Londra → Milano Linate
- AZ 312, AZ 352 Milano Linate ↔ Parigi
- AZ 313, AZ 353 Parigi → Milano Linate
- AZ 324, AZ 332 Roma Fiumicino ↔ Parigi
- AZ 325 Parigi → Roma Fiumicino
- AZ 344 Roma Fiumicino → Nizza
- AZ 345 Nizza → Roma Fiumicino
- AZ 404 Roma Fiumicino → Francoforte
- AZ 407 Francoforte → Roma Fiumicino
- AZ 414 Milano Linate → Dusseldorf
- AZ 417 Dusseldorf → Milano Linate
- AZ 452 Milano Linate → Monaco
- AZ 453 Monaco → Milano Linate
- AZ 573 Zurigo → Roma Fiumicino
- AZ 574 Roma Fiumicino → Zurigo
- AZ 577 Ginevra → Roma Fiumicino
- AZ 578 Roma Fiumicino → Ginevra
- AZ 718 Roma Fiumicino → Atene
- AZ 721 Atene → Roma Fiumicino
- AZ 800 Roma Fiumicino → Algeri
- AZ 801 Algeri → Roma Fiumicino
- AZ 866 Roma Fiumicino → Tunisi
- AZ 867 Tunisi → Roma Fiumicino
(segue elenco integrale con rotte domestiche cancellate il 26 febbraio)
- AZ 1154 – Reggio Calabria → Roma Fiumicino
- AZ 1156 – Reggio Calabria → Roma Fiumicino
- AZ 1157 – Roma Fiumicino → Reggio Calabria
- AZ 1162 – Lamezia Terme → Roma Fiumicino
- AZ 1167 – Roma Fiumicino → Lamezia Terme
- AZ 1168 – Lamezia Terme → Roma Fiumicino
- AZ 1176 – Lamezia Terme → Milano Linate
- AZ 1177 – Milano Linate → Lamezia Terme
- AZ 1184 – Lamezia Terme → Milano Linate
- AZ 1185 – Milano Linate → Lamezia Terme
- AZ 1195 – Milano Linate → Reggio Calabria
- AZ 1196 – Reggio Calabria → Milano Linate
- AZ 1264 – Napoli → Roma Fiumicino
- AZ 1267 – Roma Fiumicino → Napoli
- AZ 1268 – Napoli → Roma Fiumicino
- AZ 1269 – Roma Fiumicino → Napoli
- AZ 1270 – Napoli → Roma Fiumicino
- AZ 1278 – Napoli → Milano Linate
- AZ 1281 – Milano Linate → Napoli
- AZ 1282 – Napoli → Milano Linate
- AZ 1287 – Milano Linate → Napoli
- AZ 1288 – Napoli → Milano Linate
- AZ 1296 – Napoli → Milano Linate
- AZ 1297 – Milano Linate → Napoli
- AZ 1299 – Milano Linate → Napoli
- AZ 1311 – Roma Fiumicino → Bologna
- AZ 1312 – Bologna → Roma Fiumicino
- AZ 1314 – Bologna → Roma Fiumicino
- AZ 1318 – Bologna → Roma Fiumicino
- AZ 1319 – Roma Fiumicino → Bologna
- AZ 1351 – Milano Linate → Trieste
- AZ 1352 – Trieste → Milano Linate
- AZ 1356 – Trieste → Roma Fiumicino
- AZ 1358 – Trieste → Roma Fiumicino
- AZ 1359 – Roma Fiumicino → Trieste
- AZ 1360 – Trieste → Roma Fiumicino
- AZ 1363 – Roma Fiumicino → Trieste
- AZ 1365 – Roma Fiumicino → Trieste
- AZ 1384 – Genova → Roma Fiumicino
- AZ 1386 – Genova → Roma Fiumicino
- AZ 1391 – Roma Fiumicino → Genova
- AZ 1395 – Roma Fiumicino → Genova
- AZ 1412 – Torino → Roma Fiumicino
- AZ 1417 – Roma Fiumicino → Torino
- AZ 1428 – Torino → Roma Fiumicino
- AZ 1431 – Roma Fiumicino → Torino
- AZ 1432 – Torino → Roma Fiumicino
- AZ 1435 – Roma Fiumicino → Torino
- AZ 1460 – Venezia → Roma Fiumicino
- AZ 1462 – Venezia → Roma Fiumicino
- AZ 1466 – Venezia → Roma Fiumicino
- AZ 1467 – Roma Fiumicino → Venezia
- AZ 1475 – Roma Fiumicino → Venezia
- AZ 1566 – Milano Linate → Alghero
- AZ 1570 – Alghero → Roma Fiumicino
- AZ 1575 – Roma Fiumicino → Alghero
- AZ 1578 – Alghero → Roma Fiumicino
- AZ 1579 – Roma Fiumicino → Alghero
- AZ 1589 – Roma Fiumicino → Alghero
- AZ 1601 – Alghero → Milano Linate
- AZ 1602 – Bari → Roma Fiumicino
- AZ 1607 – Roma Fiumicino → Bari
- AZ 1612 – Bari → Roma Fiumicino
- AZ 1613 – Roma Fiumicino → Bari
- AZ 1616 – Bari → Roma Fiumicino
- AZ 1619 – Roma Fiumicino → Brindisi
- AZ 1620 – Brindisi → Roma Fiumicino
- AZ 1622 – Brindisi → Roma Fiumicino
- AZ 1629 – Milano Linate → Brindisi
- AZ 1633 – Milano Linate → Bari
- AZ 1636 – Bari → Milano Linate
- AZ 1637 – Milano Linate → Bari
- AZ 1638 – Bari → Milano Linate
- AZ 1641 – Milano Linate → Brindisi
- AZ 1642 – Brindisi → Milano Linate
- AZ 1644 – Brindisi → Milano Linate
- AZ 1652 – Bari → Milano Linate
- AZ 1653 – Milano Linate → Bari
- AZ 1671 – Milano Linate → Bari
- AZ 1672 – Bari → Milano Linate
- AZ 1676 – Firenze → Roma Fiumicino
- AZ 1677 – Roma Fiumicino → Firenze
- AZ 1678 – Firenze → Roma Fiumicino
- AZ 1679 – Roma Fiumicino → Firenze
- AZ 1681 – Roma Fiumicino → Firenze
- AZ 1682 – Firenze → Roma Fiumicino
- AZ 1701 – Milano Linate → Catania
- AZ 1704 – Catania → Milano Linate
- AZ 1710 – Catania → Roma Fiumicino
Voli cancellati il 27 febbraio 2026
- AZ 317 – Parigi → Roma Fiumicino
- AZ 1184 – Lamezia Terme → Milano Linate
- AZ 1278 – Napoli → Milano Linate
- AZ 1350 – Trieste → Milano Linate
- AZ 1432 – Torino → Roma Fiumicino
- AZ 1572 – Alghero → Roma Fiumicino
- AZ 1676 – Firenze → Roma Fiumicino
- AZ 1742 – Catania → Milano Linate
- AZ 1768 – Palermo → Milano Linate
- AZ 2010 – Roma Fiumicino → Milano Linate
La lista completa dei voli cancellati è disponibile sul sito ufficiale della compagnia. I passeggeri con biglietto per il 26 febbraio sono invitati a controllare lo stato del proprio volo prima di recarsi in aeroporto e a valutare riprotezione o rimborso, secondo le condizioni previste dalla normativa europea.
Come richiedere il rimborso in caso di ritardi o cancellazioni dei voli
Se un volo viene cancellato o subisce ritardi a causa di uno sciopero aereo, i passeggeri hanno diritto ad assistenza e a un’indennità economica, come previsto dal Regolamento Comunitario. Le compagnie aeree devono proporre un volo alternativo o rimborsare il biglietto. Per richiedere il rimborso è importante conservare il biglietto e ogni documento che dimostri il contratto con la compagnia, compilando il modulo europeo disponibile sui canali ufficiali.