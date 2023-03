Sciopero 17 marzo 2023, gli orari e i voli garantiti: trasporto aereo a rischio fino a 24 ore Agitazioni e disservizi per aeroporti e compagnie aeree, da Milano a Roma, per chi viaggia, domani, 17 marzo. I sindacati però agiranno su regimi orari diversi, da un minimo di 4 ore fino a un massimo di 24 ore.

Sarà un venerdì nero quello di domani, 17 marzo 2023, per tutti coloro che viaggiano in aereo, a causa di uno sciopero generale che dalla Germania ha raggiunto anche l'Italia, ma con importanti variazioni di orario a seconda della sigla sindacale di riferimento.

Si passa infatti da uno blocco di appena 4 ore (che riguarderà il personale aeroportuale dell’aeroporto di Pisa e quello di Fiumicino) a una vera e propria mobilitazione nazionale e generale di 24 ore. In particolare le sigle Flati trasporti e servizi, Osr Cub trasporti e Cub, che coinvolgono i dipendenti dei servizi e il personale di sicurezza dell’aeroporto di Milano Linate, si fermeranno per 24 ore consecutive.

"Ci si dovrà aspettare tempi di attesa più lunghi così come voli cancellati", ha annunciato in un comunicato il sindacato Ver.di ("Unione dei sindacati del settore dei servizi"). All'origine della mobilitazione vi è la richiesta di un miglioramento della retribuzione e delle condizioni lavorative

Sciopero 17 marzo 2023, le motivazioni della protesta

Da ormai un anno gli operatori del settore aeroportuale, dai piloti agli addetti alla sicurezza, stanno scioperando. Chiedono una migliore retribuzione economica e una distribuzione oraria adeguata.

"Lavorare 24/7, sette giorni alla settimana ha un effetto negativo sulla vita familiare", affermano i Ver.di. "Le condizioni di lavoro devono diventare più attrattive in modo che un numero sufficiente di persone siano pronte ad assumere quell'incarico", ha sottolineato il sindacato.

Gli orari dello sciopero per tutti gli aeroporti

I sindacati agiranno dunque su regimi orari diversi, da un minimo di 4 ore fino a un massimo di 24 ore. Nel dettaglio:

le sigle Flati trasporti e servizi, Osr Cub trasporti e Cub si fermano per 24 ore (in particolare su Milano Linate);

il personale aeroportuale dell’aeroporto di Pisa si fermerà per 4 ore, dalle 10 alle 14;

il personale nazionale iscritto alla Ugl-Ta dalle 11 alle 15; il personale Air Dolomiti dalle 13 alle 17;

il personale Atitech di Roma Fiumicino dalle 13 alle 17;

il personale della società Gh Catania dalle 10 alle 14.

Infine gli iscritti e le iscritte al Cub resteranno in stato di agitazione prolungato, ovvero dal 18 marzo al 5 aprile 2023. In questo periodo non faranno alcun tipo di straordinario, perché lamentano il mancato rinnovo del contratto collettivo, scaduto ormai da 5 anni.

L'elenco dei voli garantiti il 17 marzo

Ci sono alcuni voli che però devono essere effettuati obbligatoriamente per legge. Si tratta – come si legge sul sito dell'Enac – dei voli di Stato, militari, emergenza, sanitari, umanitari e di soccorso ma anche di tutti i voli, inclusi i voli charter, schedulati in partenza nelle fasce orarie 7-10 e 18-21; tutti i voli charter da/per le isole regolarmente autorizzati o notificati anteriormente alla data di proclamazione dello sciopero. Sullo stesso sito dell'Enac è possibile anche consultare i voli garantiti internazionali.

Devono essere garantiti anche i seguenti voli di collegamento con le isole con unica frequenza giornaliera con esclusione del traffico continentale:

AEZ 2552 ALGHERO (LIEA) FIUMICINO (LIRF);

AEZ 2553 FIUMICINO (LIRF) ALGHERO (LIEA);

EJU 2909 MALPENSA (LIMC) OLBIA (LIEO);

EJU 2910 OLBIA (LIEO) MALPENSA (LIMC);

VOE 1135 FIUMICINO (LIRF) OLBIA (LIEO);

VOE 1134 OLBIA (LIEO) FIUMICINO (LIRF);

VOE 1579 NAPOLI (LIRN) PALERMO (LICJ);

VOE 1578 PALERMO (LICJ) NAPOLI (LIRN);

VLG 6864 FIRENZE (LIRQ) CATANIA (LICC);

VLG 6865 CATANIA (LICC) FIRENZE (LIRQ);

RYR 6282 PALERMO (LICJ) VERONA (LIPX);

RYR 6283 VERONA (LIPX) PALERMO (LICJ);

RYR 480 CAGLIARI (LIEE) VERONA (LIPX);

RYR 481 VERONA (LIPX) CAGLIARI (LIEE).

Dovrà essere comunque assicurato l'arrivo a destinazione di tutti i voli nazionali in corso al momento dell'inizio dello sciopero.

Come richiedere il rimborso per cancellazione o ritardo dei voli

Per procedere con la richiesta di rimborso bisogna conservare il biglietto aereo o la conferma di prenotazione del volo, la carta d'imbarco e gli scontrini delle eventuali spese extra sostenute.

Va ricordato che in caso di sciopero al passeggero non spetta la compensazione pecuniaria, ovvero il risarcimento forfettario che va dai 250 ai 600 euro, ma solo ed esclusivamente il rimborso delle spese per raggiungere la meta prefissata. In caso di volo cancellato le compagnie dovrebbero fornire assistenza, proponendo voli alternativi, come previsto dal Regolamento Comunitario 261/2004.