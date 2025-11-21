Schianto violentissimo a Castelfiorentino, muore 26enne: auto ridotta a un groviglio di lamiere

Incidente mortale in provincia di Firenze sulla SR429: un 26enne ha perso la vita in uno scontro frontale a seguito di un sorpasso azzardato, tre persone sono rimaste ferite.

Tragedia lungo la strada regionale 429 bis a Castelfiorentino, in provincia di Firenze, dove ieri sera, poco prima delle 22:30, un incidente stradale ha provocato la morte di un giovane di 26 anni, di origini marocchine. Il ragazzo viaggiava da solo su una delle tre auto coinvolte nello scontro, mentre altre tre persone sono rimaste ferite, due delle quali in modo grave.

Secondo una prima ricostruzione ancora al vaglio dei carabinieri, alla base del drammatico incidente ci sarebbe stato un sorpasso rischioso da parte del 26enne alla guida di una Alfa Romeo. Durante la manovra, l’auto, rientrando in carreggiata, avrebbe sbandato e colpito frontalmente una vettura che sopraggiungeva in direzione opposta, su cui viaggiava una coppia di 60enni, marito e moglie. Coinvolta nello scontro anche una terza vettura, che ha subito danni lievi.

L’impatto è stato violentissimo. I soccorsi del 118 sono intervenuti tempestivamente con cinque mezzi tra cui un’automedica e un’ambulanza infermieristica, mentre i vigili del fuoco hanno dovuto lavorare a lungo per estrarre i feriti dalle vetture semi-distrutte. La macchina del giovane è stata ridotta a un groviglio di lamiere, rendendo impossibili i tentativi di rianimazione sul posto.

I due coniugi, rimasti intrappolati nel loro veicolo, sono stati liberati grazie all’intervento dei vigili del fuoco e trasportati in codice verde all’ospedale di Empoli. La terza persona coinvolta, di 38 anni, ha riportato ferite lievi ed è stata anch’essa trasferita in ospedale.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i carabinieri, che hanno chiuso temporaneamente la viabilità per consentire le operazioni di soccorso e la messa in sicurezza dell’area. I rilievi proseguiranno nelle prossime ore per chiarire dinamica, eventuali responsabilità e cause esatte dell’incidente.