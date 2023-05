Schianto mortale a Cento, muore carabiniera 23enne: lascia un bimbo piccolo, gravissimo il collega L’incidente mortale su via Modena nei pressi della curva per Renazzo a Cento, nel Ferrarese. Morta Emily Vegliante, 23enne originaria della Campania in servizio a San Giovanni in Persiceto.

A cura di Susanna Picone

Emily Vegliante

Drammatico incidente stradale nei pressi della curva per Renazzo a Cento, nel Ferrarese. A perdere la vita Emily Vegliante, una giovane carabiniera di origini campane in sevizio a San Giovanni in Persiceto, nel Bolognese. Ferite gravemente anche altre persone coinvolte nello schianto.

L’incidente mortale è avvenuto nel pomeriggio di ieri, giovedì 11 maggio, intorno alle 15.30 su via Modena nei pressi della curva per Renazzo a Cento. Secondo una prima ricostruzione, due automobili – una Fiat Punto e una Peugeot – si sono scontrate frontalmente.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, i sanitari del 118 e la Polizia Municipale. Per la giovane carabiniera campana, mamma di un bimbo piccolo, purtroppo non c’è stato nulla da fare nonostante l’intervento dei sanitari.

Sono rimasti feriti in maniera grave anche il conducente del veicolo, su cui la vittima viaggiava come passeggera, e anche l'uomo a bordo dell'altra vettura coinvolta nell’incidente. L’uomo che viaggiava sull’auto insieme alla vittima è un trentenne, anche lui carabiniere: è stato trasportato all’ospedale Maggiore di Bologna in elisoccorso in gravi condizioni. I due militari, secondo una prima ricostruzione, viaggiavano a bordo della Punto e si sarebbero trovato improvvisamente l'altra auto davanti, senza poter fare nulla per evitare l’impatto.

L’altra persona soccorsa è un cinquantenne che è stato trasportato in ambulanza al pronto soccorso di Cento. A chiarire l’esatta dinamica dell’incidente mortale saranno adesso le indagini avviate dalle forze dell’ordine.