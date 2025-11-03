Schianto frontale tra camion e furgone sulla statale: due morti e un ferito nell’incidente stradale

Un tragico schianto frontale tra camion e furgone è costato la vita a due persone nel pomeriggio di oggi sulla strada statale 100, nel territorio di Mottola, in provincia di Taranto. L’incidente stradale mortale attorno alle 16 di lunedì 3 novembre su un tratto rettilineo dell’arteria stradale a scorrimento veloce, a poche centinai di metri dallo svincolo per Palagianello.

Per motivi ancora tutti da accertare, un autoarticolato che trasportava mezzi meccanici si è scontrato frontalmente con un Fiat Doblò bianco in un impatto devastante per i due occupanti del furgone. Terribile la scena che si è presentata davanti ai primi soccorsi giunti sul posto. Il mezzo era completamente distrutto mentre per i due uomini a bordo ormai non c’era più nulla da fare. Nell’impatto infatti il furgone si è letteralmente accartocciato diventano irriconoscibile nella parte anteriore.

Quando i soccorsi dei vigili del fuoco hanno estratto i due occupanti, è stato possibile solo accertarne il decesso. Ferito anche il conducente del camion, soccorso dal personale del 118, ma le sue condizioni non sarebbero gravi. Il mezzo pesante nello scontro si è girato su sé stesso in mezzo alla carreggiata.

Sul luogo del sinistro stradale anche carabinieri e polizia stradale, che si sono occupati dei rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente stradale. Secondo una prima ipotesi, ancora da vagliare, uno dei due veicoli potrebbe aver invaso la corsia opposta. Lo schianto fatale infatti è avvenuto in un tratto rettilineo nei pressi di contrada Dolcemorso, poco prima di un incrocio incanalato dove c’è la doppia striscia continua e quindi non è consentito compiere sorpassi. Per consentire i soccorsi e poi la rimozione dei mezzi con un’autogrù il tratto della Statale 100 è stato chiuso temporaneamente al traffico in entrambe le direzioni fino a sera.