Schianto all'alba a Macerata: muore un uomo su una Panda, fuggito a piedi il conducente di una BMW Il conducente di una BMW Serie 3, coinvolta nello schianto, è scomparso nel nulla e sono in corso serrate ricerche da parte delle forze dell'ordine.

A cura di Davide Falcioni

Un grave incidente stradale si è verificato alle prime luci dell’alba di oggi, sabato 4 maggio, lungo la provinciale 125, in località Divina Pastora, nel comune di Tolentino (Macerata). Un impatto violentissimo tra due auto è costato la vita a un uomo di 91 anni, residente nella cittadina marchigiana. Il conducente dell’altra vettura, una BMW Serie 3, è scomparso nel nulla e sono in corso serrate ricerche da parte delle forze dell’ordine.

Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto, la BMW procedeva in direzione Tolentino quando, in prossimità di una curva, si è scontrata con una Fiat Panda verde che viaggiava in senso opposto. Lo scontro, di tipo frontale, è stato particolarmente violento: la BMW è finita fuori strada, terminando la corsa in un campo dopo aver attraversato un tratto di vegetazione. La Panda è invece scivolata lungo una scarpata, fermandosi con la parte anteriore rivolta verso la carreggiata, le ruote anteriori ancora sull’asfalto.

I soccorsi sono scattati immediatamente: sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, ma per il 91enne alla guida della Panda non c’è stato nulla da fare. Presenti anche i vigili del fuoco, impegnati nelle operazioni di recupero dei veicoli e nella messa in sicurezza dell’area. Le indagini sono affidate ai carabinieri della Compagnia di Tolentino, che stanno lavorando per chiarire la dinamica dell’incidente.

A rendere ancora più inquietante l’accaduto è la scomparsa del conducente della BMW. Al momento dell’arrivo dei soccorritori, infatti, all’interno del veicolo non c’era traccia dell’automobilista. I militari sono risaliti al proprietario dell’auto, un uomo residente a Urbisaglia, ma resta da accertare se fosse effettivamente lui alla guida al momento dell’impatto. Sul posto è giunto anche il medico legale, Francesco Maria Zechini, per l’ispezione cadaverica.