Scende dall’autocarro per aprire il cancello e dimentica il freno a mano: Pietro Usai morto schiacciato dal mezzo

Pietro Usai è morto sul colpo in località Tuerra, a Muravera, nel Cagliaritano, mentre apriva il cancello di casa. L’uomo è stato travolto e schiacciato dal suo autocarro. Secondo quanto rilevato dalle autorità, l’uomo era sceso dal mezzo per aprire il cancello di casa e avrebbe dimenticato di inserire il freno a mano.
A cura di Gabriella Mazzeo
È stato schiacciato tra il cancello di casa e il suo autocarro nel vialetto della sua abitazione in località Tuerra, a Muravera, nel Cagliaritano. Pietro Usai, 71 anni, è morto sul colpo dopo essere stato travolto del mezzo pesante mentre apriva il cancello della sua proprietà: secondo quanto ricostruito, il pensionato 71enne era sceso dall'autocarro Nissan per qualche istante, ma il tir ha ripreso autonomamente la marcia sulla stradina in pendenza, travolgendo il conducente.

Il pensionato è rimasto schiacciato tra il cancello e l'autocarro ed è purtroppo deceduto sul colpo. Questo è quanto rilevato dai carabinieri della locale stazione di Castiadas, anche se si tratta di indiscrezioni che dovranno essere confermate o smentite con il prosieguo delle indagini. Attualmente non si esclude infatti alcuna pista, ma gli inquirenti ritengono che la causa dell'incidente sia stata una dimenticanza: il 71enne potrebbe infatti aver scordato di inserire il freno a mano che non ha bloccato la corsa dell'autocarro sulla stradina in discesa nei pressi dell'ingresso dell'abitazione di Usai.

Nonostante i soccorsi tempestivi, per Usai non vi è purtroppo stato nulla da fare. Residenti e vicini di casa hanno allertato in poco tempo i sanitari del 118, i vigili del fuoco e i carabinieri per i rilievi del caso. I tentativi di rianimazione operati dai sanitari però non hanno sortito gli effetti sperati: il 71enne sarebbe morto subito dopo l'impatto con l'autocarro per le gravi ferite riportate. L'uomo lascia la moglie e due figlie, che secondo i primi rilievi sarebbero state in casa al momento della tragedia.

L'intero vicinato di Tuerra di Muravera, è sconvolto dall'accaduto e si è stretto attorno alla famiglia del 71enne per offrirle supporto nei tempi di lutto. Le forze dell'ordine del posto hanno effettuato tutti i rilievi del caso e continueranno a indagare nelle prossime ore.

