Scappa dopo aver investito e ucciso una donna, arrestato il pirata della strada: incastrato da un testimone Bruna Vaccari, 82 anni, è stata travolta il 16 gennaio scorso da un furgoncino a Concordia, in provincia di Modena, e ha perso la vita. A ucciderla è stata un uomo di 41 anni che, dopo essersi accorto del fatto, se n'è andato senza prestare soccorso. Ora il pirata della strada è stato rintracciato e arrestato.

A cura di Eleonora Panseri

Immagine di repertorio

La sera del 16 gennaio scorso Bruna Vaccari, 82 anni, è stata travolta da un furgoncino a Concordia, in provincia di Modena, e ha perso la vita. A ucciderla è stato un 41enne che, dopo essersi accorto del fatto, se n'è andato senza prestare soccorso.

Il giorno successivo ha anche denunciato alla sua società di essere finito contro un muretto per il ghiaccio. Ora, a distanza di quasi 10 giorni dall'accaduto, il presunto pirata della strada è stato arrestato.

Nei confronti dell'uomo, che era in affidamento in prova per una condanna per spendita di monete false e ricettazione, i Carabinieri, coordinati dalla Procura, hanno eseguito un'ordinanza di custodia in carcere per omicidio stradale aggravato dalla fuga.

La misura disposta dal giudice per le indagini preliminari è stata eseguita dai carabinieri di Carpi e di Concordia. La donna era stata trovata morta sul bordo della provinciale per Novi, da un vicino di casa. I militari intervenuti per i rilievi avevano sequestrato pezzi di plastica riconducibili al veicolo.

Fondamentale è stata la testimonianza di un altro automobilista che, dopo aver appreso la notizia della morte dell'82enne, si è rivolto agli investigatori e ha raccontato di essere stato sorpassato da un furgone a velocità sostenuta che subito dopo aveva bruscamente frenato accostandosi al margine della strada, nel punto dove poi è stato trovato il corpo della donna.

Grazie alla descrizione del mezzo e alla visione delle immagini dei sistemi di videosorveglianza comunale i Carabinieri sono riusciti a risalire al mezzo guidato dal 41enne, in un parcheggio a Mirandola.

Il furgone, che era stato preso in affitto, è stato sequestrato dalla Procura. Era stato posteggiato in modo da nascondere la parte danneggiata. I proprietari, non trovandolo nel parcheggio, il 20 gennaio hanno presentato denuncia per furto.

Dall'atto sono quindi emersi elementi sul 41enne che lo utilizzava e che aveva denunciato alla società il falso sinistro stradale la mattina del 17 gennaio. Un racconto smentito dagli indizi raccolti dagli inquirenti.