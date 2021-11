Scandicci, marito e moglie precipitano dal terzo piano e muoiono: trovato un biglietto in casa Non è ancora chiaro se si sia trattato di un doppio suicidio o di un omicidio-suicidio quello avvenuto martedì sera a Scandicci, in provincia di Firenze, dove una coppia è precipitata dal terzo piano morendo praticamente sul colpo. Marito e moglie, entrambi 90enni, avrebbero lasciato un biglietto ai figli.

A cura di Chiara Ammendola

Il luogo in cui è morta la coppia (foto Facebook)

Gli inquirenti sono al lavoro senza sosta per tentare di ricostruire cosa sia accaduto martedì sera a Scandicci, piccolo comune in provincia di Firenze, dove una coppia di anziani è morta dopo essere precipitata dal terzo piano del condominio dove viveva: 91 anni lui, 90 anni lei erano insieme da una vita e insieme hanno trovato la morte in quello che potrebbe essere un doppio suicidio o un omicidio-suicidio. "È una storia che ci fa riflettere, che ci lascia sgomenti – le parole del sindaco di Scandicci, Sandro Fallani – stiamo cercando di capire il contesto dentro il quale questo bruttissimo episodio si è verificato".

I vicini: Coppia splendida, lui la accudiva in tutto

Nel palazzo li conoscevano tutti e nessuno pensa possa trattarsi di una tragedia della solitudine perché i due erano accuditi dai figli che vivevano poco distante dal loro appartamento in centro a Scandicci: "Tutto il quartiere li conosceva – racconta un vicino – erano persone splendide, vivevano qui da una vita: lui la accudiva in tutto ma anche i figli erano molto presenti, non erano affatto abbandonati a se stessi". Stando a quanto si apprende i due hanno lasciato un biglietto ai figli il cui contenuto però non è stato resto noto dalle forze dell'ordine. La donna sembra che fosse molto malata e per questo gli inquirenti hanno ipotizzato che questo possa aver spinto a un gesto estremo da parte di entrambi. I vicini hanno raccontato di aver visto la coppia cadere dal terrazzo del loro appartamento nel vuoto: sono stati loro ad allertare il 118 che non ha potuto fare altro che constatarne il decesso.