Sbanda e si schianta contro le barriere, il guardrail trapassa l’auto ma l’automobilista si salva Il guardrail si è infilato nel cofano motore della vettura, una Jeep, e dopo aver attraversato l’intera auto in lunghezza è uscito dal tetto, nella parte posterie del mezzo. Lo schianto nel territorio del comune di Panicale, in provincia di Perugia.

A cura di Antonio Palma

Terribile incidente stradale oggi in Umbria ma incredibilmente senza vittime né feriti gravi. Una vettura è stata letteralmente trafitta da parte a parte da un guardrail che delimita la carreggiata ma il conducente della vettura ne è uscito praticamente illeso e con le sue gambe. Lo schianto nella mattinata di oggi, venerdì 23 giugno, nel territorio del comune di Panicale, in provincia di Perugia.

Spaventosa la scena che si sono trovati davanti i primi soccorritori giunti sul posto dopo una chiamata di emergenza da parte di altri passanti. La vettura finita appena fuori dalla sede stradale era stata attraversata dalla barriera metallica quasi per intero dalla parte anteriore verso quella posteriore. Il guardrail infatti si è infilato nel cofano motore della vettura, una Jeep, e dopo aver attraversato l'intera auto in lunghezza è uscito dal tetto, nella parte posterie del mezzo.

Nell'impatto abbattuto anche un palo dell'illuminazione pubblica ma l'automobilista si è straordinariamente salvato in quanto non si trovava comunque sulla traiettoria della lamiera. L'uomo è stato soccorso dai vigili del fuoco e dal personale del 118, accorsi sul posto, e trasportato al pronto soccorso dell'ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia ma fortunatamente le sue ferite non sono state ritenute gravi.

Leggi anche Tragico schianto tra auto e tir sulla statale: Giulio e Pasquale morti mentre tornavano dal lavoro

L'incidente poco prima delle 10.30 di questa mattina in località Mirabella. Per motivi tutti da accertare, l'automobilista che era solo nella vettura, ha sbandato verso destra finendo proprio contro il guardrail che delimita la strada dal terreno circostante all'altezza di alcuni ingressi di abitazioni private. Oltre a pompieri, ambulanza e automedica, sul luogo del sinistro stradale anche i carabinieri che hanno condotto i rilievi. Secondo una primissima ricostruzione si sarebbe trattato di un incidente autonomo avvenuto per cause non ancora definite