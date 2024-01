Savignano sul Rubicone, giovanissimi teppisti scatenati: devastano un outlet. Video sui social L’ignobile atto vandalico sabato sera al Romagna Shopping Valley di Savignano, in provincia di Forlì. Il video è stato ripreso dagli stessi ragazzini e poi fatto circolare sulle chat social. Indagano i carabinieri di Cesenatico. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Biagio Chiariello

Non è un semplice atto vandalico quello compiuto da un branco di ragazzini sabato sera all'Outlet Rubicone Fashion che si trova all'interno del complesso del Romagna Shopping Valley, a Savignano, in provincia di Forlì.

Il gesto insensato è stato filmato dagli stessi balordi e caricato online, quasi certamente con l'obiettivo di finire sui social come effettivamente è accaduto. Il video della malefatta è infatti rimbalzato sulla pagina Facebook di ‘Romagnoli popolo eletto' e poi su altre più o meno note di Instagram e TikTok, diventando virale e suscitando vari commenti di sdegno.

Dunque sabato sera, 20 gennaio, all'esterno del complesso sorto come store di alta moda è andata in scena lo scempio del nutrito gruppo di giovanissimi, tutti incappucciati, che si sono a loro modo divertiti a distruggere a suon di colpi con bastoni e calci la vetrata di una porta di ingresso di uno dei corridoi che porta nei vari negozi.

Prima di fuggire hanno utilizzato l’idrante dell’impianto antincendio per allagare uno spazio comune al coperto, dove si trovano i bidoni dei rifiuti e le uscite di sicurezza. Rovesciati anche alcuni cassonetti.

A intervenire sul posto è stata la compagna dei carabinieri di Cesenatico. I militari dell'Arma, dopo aver acquisito la denuncia, hanno avviato le indagini per risalire ai giovani responsabili dell'accaduto visionando anche le telecamere di video-sorveglianza della struttura. Pare che non ci siano stati furti all'interno dei negozi dell'outlet.

L'obiettivo delle forze dell'ordine ora è quello identificare gli autori di questo ennesimo episodio di vandalismo a danno di attività commerciali.

Il sindaco di Savignano, Filippo Giovannini, ha parlato di "un atto spropositato". Mentre Kitty Montemaggi, coordinatore comunale di Fratelli d'Italia, riflette: “Siamo arrivati a quello che mai ci potevamo aspettare in un piccolo paese, quello che vediamo sempre in televisione e che ci sembra così lontano dalla nostra realtà o dai nostri giovani. Quello che è successo sabato scorso non è solo un episodio sgradevole ma è molto preoccupante perché denota un disagio sociale che in Romagna non dovrebbe essere presente".