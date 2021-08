Sassari, sfugge al controllo dei genitori e cade dal terrazzo: bimba di 2 anni in Rianimazione La bambina è caduta dal terrazzo di casa, al secondo piano di una palazzina a Sassari, in via Alghero. Secondo una prima ricostruzione, la piccola avrebbe approfittato di un momento di disattenzione dei genitori e della nonna salendo su uno sgabellino e sporgendosi dal terrazzo: subito dopo è caduta nel vuoto.

A cura di Susanna Picone

Immagine di repertorio

Drammatico incidente a Sassari, dove una bambina di 2 anni e mezzo è ricoverata nel reparto di Rianimazione dell'ospedale Santissima Annunziata dopo essere caduta dal terrazzo di casa. La piccola, stando alle prime informazioni trapelate, nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 23 agosto, è precipitata dal secondo piano di una palazzina in città, in via Alghero. Secondo una prima ricostruzione degli investigatori della Squadra Mobile, la bambina avrebbe approfittato di un momento di distrazione dei genitori e della nonna, che erano con lei nell'appartamento, salendo su uno sgabellino e sporgendosi dal terrazzino che si affaccia su un cortile interno dell'edificio. Dopo qualche istante sarebbe caduta nel vuoto precipitando nel cortile di casa.

L'allarme lanciato da un ristoratore e dal papà della bimba

Mancavano pochi minuti alle 15 di oggi quando si è consumato il drammatico incidente. È stato il papà a dare subito l’allarme richiamato dalle urla di un ristoratore che ha il locale lì sotto. Dal ristorante sono usciti in tanti, compreso anche un medico che era lì a pranzo. È stato lui il primo a prestare i soccorsi alla piccola, in attesa dell’arrivo dell’equipe del 118. Poi la bimba è stata portata in ambulanza in ospedale.

La piccola operata ricoverata in rianimazione

A quanto si apprende, i medici dell'ospedale Santissima Annunziata hanno diagnosticato alla piccola un grave trauma cranico e hanno deciso di operarla. Attualmente si trova ricoverata in rianimazione. Le prossime ore saranno decisive per lei. Per il momento la prognosi rimane riservata.