Sanremo, tragedia sul balcone: anziana precipita mentre pittura una staccionata e muore in ospedale La tragedia nella mattinata di oggi, martedì 6 maggio. La donna, 80 anni, è caduta da oltre quattro metri mentre eseguiva lavori domestici. Inutili i soccorsi: è morta poche ore dopo.

Tragedia nella mattinata di oggi, 6 maggio, a Sanremo, dove un’anziana donna ha perso la vita in seguito a una caduta dal balcone della propria abitazione. La vittima, circa 80 anni, residente in via Padre Semeria, stava eseguendo alcuni lavori domestici all’esterno del suo appartamento, verosimilmente pitturando una staccionata, quando – per motivi ancora in fase di accertamento – è precipitata nel vuoto, da un’altezza di oltre quattro metri.

L’allarme è scattato intorno alle 9.39. Alcuni vicini, udito il tonfo e accortisi della donna a terra in gravi condizioni, hanno immediatamente allertato i soccorsi. Sul posto sono giunti con tempestività i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure alla paziente, apparsa fin da subito in condizioni critiche. L’anziana presentava un grave trauma cranico, un importante danno al bacino e segni di severa desaturazione, sintomo di una respirazione compromessa.

Dopo la stabilizzazione iniziale, la signora è stata trasportata d’urgenza all’ospedale più vicino. Purtroppo, le sue condizioni sono peggiorate rapidamente. Nonostante l’intubazione e l’intervento immediato dell’equipe medica, ogni tentativo di salvarla si è rivelato vano: la paziente è deceduta nel corso della mattinata.

Ancora da chiarire la dinamica esatta dell’incidente. Gli inquirenti non escludono alcuna ipotesi: si valuta la possibilità di un improvviso malore, ma anche quella di uno sbilanciamento accidentale. Le autorità hanno avviato gli accertamenti per far luce sull'accaduto.