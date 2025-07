Samantha, uccisa dal compagno che poi si è suicidato: domani avrebbe compiuto 45 anni, lascia 2 figli

Avrebbe compiuto domani, mercoledì 23 luglio, 45 anni Samantha Del Gratta, la donna uccisa oggi dal compagno Alessandro Gazzoli a Pisa nella loro casa nel quartiere di Sant’Ermete. L'uomo, guardia giurata, prima ha colpito lei con la pistola, una Glock 19 calibro 9×21, che usava per lavorare e poi si è suicidato con la stessa arma. Prima però ha chiamato il numero unico delle emergenze 112: "Sono stato io", avrebbe detto al telefono prima di togliersi la vita.

I due avevano due figli, di 21 e 17 anni, che pare non fossero in casa al momento della tragedia ma sono arrivati dopo, avvisati dalla polizia che nel frattempo aveva scoperto i corpi senza vita dei genitori.

Indagini sono in corso per cercare di capire cosa abbia spinto l'uomo, 50 anni, a compiere il duplice gesto. Gli agenti intervenuti per primi hanno trovato la porta d’ingresso aperta. Poi si sono messi alla ricerca della coppia, trovandola nella camera matrimoniale. Nessun segno di lite, assenza di ferite su entrambi e neanche nessun biglietto o denuncia per maltrattamenti.

Per questi gli inquirenti stanno ascoltando nelle ultime ore persone che potrebbero essere informate sulla coppia e che hanno parlato di "periodo difficile", forse anche dovuto al fatto che il 50enne sarebbe stato messo in ferie forzate dal Corpo vigili giurati, che ha la sede principale a Firenze e una filiale a Pisa, come riporta Il Tirreno. Ma al momento sono solo ipotesi e il condizionale è d'obbligo. Nessuno avrebbe poi sentito la coppia litigare. Anche i risultati delle autopsie, che pure sono state disposte, aiuteranno a chiarire i contorni di questo ennesimo fatto di cronaca.