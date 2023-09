Salva 18 gatti abbandonati in strada e sui social chiede aiuto: “Non posso tenerli tutti, adottateli” Si chiama Simone Pilleri il ragazzo di Cagliari che ha trovato 18 gatti in un campo nei pressi di una strada aperta al traffico. Il giovane li ha portati a casa sua, ora però ha chiesto aiuto affinché qualcuno li adotti. “Le autorità mi hanno detto che dovevo lasciarli in strada”, ha raccontato in un post su Facebook.

A cura di Eleonora Panseri

Uno dei gatti salvati dal ragazzo che ha lanciato l’appello sui social.

Un ragazzo di Cagliari, Simone Pilleri, ha trovato 18 gatti, tra cui anche diversi cuccioli, in un campo tra via dell'Edera e via Torricelli, vicino a una zona parecchio trafficata e li ha portati a casa sua. Ora però ha chiesto aiuto sui social affinché qualcuno li adotti, visto che non ha in casa lo spazio per tenerli tutti. A raccontare la storia è stata L'Unione Sarda. Secondo quanto riportato dal quotidiano, 6 animali hanno già trovato casa, mentre gli altri 12 sono ancora in attesa di trovare una famiglia.

"Ci sono gattini di poche settimane, di pochi mesi e 4-5 adulti, presumibilmente costui ha preso tutti i gatti che aveva in cortile e li ha portati qui. Ora sono a casa mia rinchiusi in uno stanzino di pochi metri quadrati e hanno bisogno di tutto, cibo, cure e si spera un'adozione perché io non ho la più pallida idea di come muovermi e temo anche per la salute dei miei gatti di casa. Aggiornerò questo post man mano che ci sono novità, per piacere condividete, qualsiasi aiuto é ben accetto", si legge nel post diffuso su Facebook.

Il giovane ha anche cercato di risolvere il problema tramite le forze dell'ordine ma senza ricevere un aiuto concreto o supporto per affrontare la situazione. "Ho contattato le seguenti autorità: Carabinieri, dove ho presentato denuncia a carico di ignoti, i quali mi hanno detto che avrei dovuto lasciare i gatti in strada ma che comunque sono competenza della Polizia Locale; Polizia Locale, dove mi hanno detto che avrei dovuto lasciare i gatti in strada, che dovrei rimetterli in strada", ha raccontato il ragazzo.

Il giovane nel post aggiunge: "Una volta fatto notare loro che non son randagi ma gatti abbandonati, mi hanno detto che dovrei contattare la Asl veterinaria; Canile di Cagliari, dove mi é stato detto che avrei dovuto lasciare i gatti in strada e che, dato che la Polizia Locale mi aveva detto di rimetterli dove li ho trovati, dovrei fare così. La Asl veterinaria, dove mi é stato detto di richiamare stamattina per parlare con la dottoressa Cortis, ma nessuno risponde al suo ufficio dalle 10.20 di stamattina ad ora che son le 13″.

"Ringrazio ancora tutti per le donazioni di soldi e di cibo, ma onestamente al momento non sono più le priorità, io non ho neanche il tempo di fare delle foto decenti ai gatti perché devo continuamente occuparmi di pulire, cercare di non stressarli troppo, controllare che mangino, e poi pulire di nuovo", spiega Simone.

"L'aiuto che mi serve davvero adesso é che qualcuno si prenda in carico almeno uno dei gatti e lo adotti o provi a farlo adottare, ed é davvero molto urgente. Io posso pagare per visita dal veterinario e per la sterilizzazione ma il numero di gatti nella mia stanza deve necessariamente diminuire in maniera significativa al più presto", è l'appello lanciato dal giovane che sul suo profilo social ha lasciato anche i suoi contatti per facilitare l'adozione degli animali.