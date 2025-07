Saluta una cliente ma il fidanzato va in negozio e lo colpisce a pietre in testa: “Era un semplice ciao”

Il breve saluto del pasticciere alla cliente durante un evento pubblico non sarebbe piaciuto al fidanzato della giovane che alcuni giorni dopo ha raggiunto il locale in provincia di Novara e colpito con pietre in testa il negoziante.