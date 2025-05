video suggerito

Salmone richiamato dal commercio per rischio Listeria: l'avviso del Ministero della salute L'allerta alimentare e il richiamo riguardano un lotto di saku di salmone marinato venduto in confezioni a marchio "Le Sopraffine". Il motivo del ritrito del salmone è la possibile presenza di Listeria monocytogenes nel pesce.

A cura di Antonio Palma

Un lotto di Salmone marinato è stato ritirato dal commercio per rischio microbiologico a causa della possibile presenza di Listeria. Lo rende noto il Ministero della salute attraverso il portale web dedicato agli Avvisi di sicurezza e ai Richiami di prodotti alimentari da parte degli operatori. Nel dettaglio, il richiamo riguarda un lotto di saku di salmone marinato venduto in confezioni a marchio "Le Sopraffine".

Come indica l'avviso di richiamo, datato 26 maggio ma reso noto ieri dal Ministero, il motivo del ritrito del salmone è la possibile presenza di Listeria monocytogenes nel pesce. Il prodotto in questione è confezionato in buste singole da 140 grammi ciascuna dall'azienda Bernardini Gastone Srl nel proprio di produzione a Crespina, in provincia di Pisa.

Il lotto interessato dall'allerta alimentare è quello con numero 120525 e data di scadenza fissata al 2 giugno 2025. Il prodotto alimentare invenduto è stato già ritirato dal commercio. Per chi eventualmente fosse in possesso delle confezioni di salmone con il numero di lotto e il termine minimo di conservazione sopra indicati, però, la raccomandazione è di non consumare il prodotto in via cautelare e di restituirlo al punto vendita d’acquisto.

Il batterio Listeria monocytogenes può provocare la listeriosi, un’infezione generalmente dovuta all’ingestione di cibo contaminato e pertanto classificata fra le malattie trasmesse attraverso gli alimenti. La listeriosi può assumere diverse forme cliniche, dalla gastroenterite acuta febbrile più tipica delle tossinfezioni alimentari, che si manifesta nel giro di poche ore dall’ingestione e nei casi più gravi può portare all’insorgenza di meningiti, encefaliti e gravi setticemie.