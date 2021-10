Salmone affumicato, richiamo per rischio Listeria: l’allerta alimentare del Ministero Il Ministero della Salute ha pubblicato un richiamo per rischio microbiologico riguardante il Salmone affumicato di Fish & Fine. Prodotto da Kristal So d.o.o Natural Fish, nello stabilimento di Nova industrijska zona bb, a Krnjesevci, in Serbia, è stato distribuito in Italia da Sicily Food srl.

A cura di Biagio Chiariello

Sul sito ufficiale del Ministero della Salute è stata diffusa un'allerta alimentare riguardante un lotto di Salmone affumicato con marchio Fish & Fine per la “presenza di Listeria monocytogenes non conforme”. Il prodotto in questione è venduto in confezioni da 200 grammi con il numero di lotto 103936090712-25421 e la data di scadenza 21/10/2021. La data della pubblicazione dell’allerta sul sito sia quella del 19 ottobre 2021, ma l’avviso di richiamo effettivo fa riferimento a controlli effettuati precedentemente, e cioè il 13 ottobre 2021.

Il salmone scozzese richiamato è stato prodotto da Kristal So d.o.o Natural Fish, nello stabilimento di Nova industrijska zona bb, a Krnjesevci, in Serbia (marchio di identificazione RS 06026), ed è stato distribuito in Italia da Sicily Food srl.

Il Ministero della Salute invita i consumatori a restituire la confezione al punto vendita a cui è stata acquistata, e i rivenditori a sospendere quanto prima la vendita del lotto in questione tenendolo a disposizione della Sicily Food srl per il ritiro.

La Listeria monocytogenes è un batterio presente normalmente i natura e che può contaminare diversi alimenti, tra cui latte, verdura, formaggi molli e carni poco cotte, ed è responsabile della listeriosi. Quest’ultima è una intossicazione alimentare che si manifesta nel giro di poche ore dall’ingestione del prodotto contaminato e che provoca, nella forma più tipica, a diarrea. Nei rari casi più gravi, però, può dare vita a encefaliti e meningiti e forme acute di sepsi.

Non è il primo prodotto richiamato dagli scaffali per una possibile contaminazione da Listeria. Qualche giorno fa un richiamo analogo ha riguardato il Salame Marchigiano prodotto dal Salumificio Rossi a causa di un rischio microbiologico, mentre qualche settimana prima un lotto di Porchetta di Ariccia Igp venduta affettata e in confezioni sotto vuoto a marchio FA.LU.CIOLI; luglio era toccato ad un un lotto di vitello tonnato. In precedenza abbia visto il ritiro di un un lotto dei Fiammiferi di Speck di MD SpA.