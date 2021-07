Un nuovo avviso di richiamo di prodotti alimentari è stato appena annunciato dal Ministero della salute attraverso il suo portale dedicato agli avvisi di sicurezza e ai Richiami di prodotti alimentari da parte degli operatori. Il ritiro dagli scaffali dei supermercati e dei negozi riguarda un lotto di vitello tonnato per il quale è stato riscontrato un possibile rischio microbiologico per i consumatori a causa di una contaminazione della carne. Nel dettaglio, il vitello tonnato è stato ritirato in via precauzionale dallo stesso produttore a causa della possibile presenza di Listeria.

Come recita l’avviso di richiamo pubblicato dal Ministero della salute oggi, venerdì 2 luglio 2021, il prodotto interessato è il vitello Tonnato prodotto dalla ditta Gi-Gastronomia Italiana nel proprio stabilimento di via del Commercio Associato 13, a Bologna, e venduto in vaschette termosaldate da 200 grammi ciascuna. Il lotto richiamato è il numero 03246171 con data di scadenza o termine minimo di conservazione fissato al 9 luglio 202. Il prodotto invenduto è già stato ritirato dai negozi ma in caso di acuito già avvenuto, come sempre i questi casi, si raccomanda di non consumare il vitello tonnato con il numero di lotto sopra indicato e di riportarlo al punto vendita d’acquisto.

Listeria e listeriosi

La listeria è un batterio che può provocare l’infezione della listeriosi nel caso si consumino cibi contaminati. Come spiegano dall’Istituto superiore di Snaità, può contaminare qualunque livello della catena di produzione e consumo degli alimenti. Può crescere e riprodursi a temperature variabili da 0 a 45°C, e tende a persistere nell’ambiente, quindi e essere presente anche in alimenti trasformati, conservati e refrigerati.