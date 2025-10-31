“Sali, così ti ripari dalla pioggia”, invita un’amica in auto e poi la violenta: arrestato 61enne a Messina

Un 61enne è stato arrestato a Capo d’Orlando, nel Messinese, con le accuse di violenza sessuale aggravata e atti persecutori: avrebbe invitato un’amica a salire sulla sua auto per ripararsi dalla pioggia e poi l’avrebbe minacciata e violentata.

Prima ha invitato una donna a salire sulla sua auto affinché potesse ripararsi dalla pioggia, poi l'ha minacciata e violentata. È quanto è successo a Capo d'Orlando, nel Messinese, dove un 61enne è stato arrestato con le accuse di violenza sessuale aggravata e atti persecutori. L'uomo è stato posto ai domiciliari in esecuzione di un provvedimento emesso dal gip di Patti, Andrea La Spada, su richiesta della Procura guidata da Angelo Cavallo.

Le indagini sono scattate dopo la denuncia presentata da una donna su una violenza sessuale che si sarebbe consumata a bordo dell'auto dell'uomo. Gli investigatori del Commissariato di Capo d'Orlando, coordinati dal sostituto procuratore Giovanna Lombardo, hanno ricostruito i fatti anche attraverso attività tecniche di intercettazione.

Secondo l'accusa l'uomo, approfittando della fiducia della donna "acquisita nel corso di una relazione amichevole", l'avrebbe invitata a salire sulla propria auto per ripararsi dalla pioggia. Non appena la vittima è salita sulla vettura, il 61enne avrebbe bloccato le portiere, minacciandola e costringendola ad avere un rapporto sessuale. Successivamente, avrebbe continuato a contattarla inviandole in modo insistente messaggi e controllando i suoi spostamenti. Questi comportamenti avrebbero provocato nella donna "un perdurante e grave stato di ansia" al punto da costringerla a modificare le proprie abitudini di vita per timore di incontrarlo nuovamente e di subire una nuova violenza sessuale.