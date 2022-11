Sale sullo scooter insieme all’amico e si schianta, il 14enne Giuseppe Barraco muore sul colpo Giuseppe Barraco è morto a soli 14 anni in un tragico incidente sullo scooter avvenuto a Marsala. L’adolescente era salito sul veicolo insieme a un amico suo coetaneo.

Nel pomeriggio di oggi, venerdì 4 novembre, è morto un ragazzino di appena 14 anni in un incidente stradale avvenuto a Marsala. Giuseppe Barraco stava viaggiando a bordo di uno scooter insieme a un altro adolescente quando, per cause ancora da accertare, il veicolo è finito fuori strada. Il tutto sarebbe avvenuto lungo la strada statale 115 che collega Marsala a Mazara del Vallo.

I due ragazzi avrebbero perso il controllo dello scooter nei pressi dell'ufficio postale della borgata di Strasatti. Il secondo giovane è stato trasportato in ambulanza all'ospedale Paolo Borsellino di Marsala subito dopo il sinistro stradale. Sulla dinamica dell'incidente indagano le forze dell'ordine e i vigili urbani.

Sul luogo dello schianto sono arrivati anche i familiari della giovanissima vittima e del ragazzino condotto in ospedale. L'adolescente rimasto ferito non è fortunatamente in pericolo di vita: resterà ricoverato per tutte le cure del caso e poi potrà tornare a casa dai genitori. Strazianti le lacrime dei familiari del 14enne deceduto.

Secondo quanto accertato, l'incidente si sarebbe verificato intorno alle 13 di oggi. Le cause del sinistro stradale sono ancora tutte da accertare. Saranno le autorità e le forze dell'ordine, intervenute sul posto insieme ai sanitari del 118 che hanno cercato di salvare il piccolo Giuseppe, a chiarire cosa sia successo nella giornata odierna.

Gli agenti hanno provveduto alla messa in sicurezza del tratto stradale interessato dall'incidente mentre i sanitari hanno soccorso il secondo adolescente coinvolto nello schianto disponendone poi il trasporto e il ricovero in ospedale. Stando alle prime informazioni sui fatti, non sono rimaste coinvolte altre vetture. Sembra infatti che i due adolescenti abbiano perso il controllo dello scooter in pochi attimi di distrazione.