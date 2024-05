Salame stagionato a rischio salmonella, l’allerta alimentare del Ministero: “Non va venduto”

video suggerito

Nell'apposita sezione del sito web del Ministero della Salute è apparsa una nuova allerta alimentare. Riguarda un lotto di di salame di fegato, commercializzato dal Salumificio Ciccarelli di Ciccarelli Massimo e C. snc. Il motivo è del ritiro dai supermercati è la possibile presenza di salmonella (rischio microbiologico).

Il salume incriminato (salame di fegato di puro suino) è distribuito in pezzi interi da 350 gr circa ciascuno. Il prodotto richiamato appartiene ai lotto 121 con scadenza dopo due mesi dalla data di produzione. A produrlo è l’azienda Salumificio Ciccarelli, (marchio di identificazione IT 1674 LCE) con stabilimento attivo a San Severino Marche in via San Paolo, 57, in provincia di Macerata.

La raccomandazione a quella di non consumare il salame con il numero di lotto e la data di scadenza segnalata e restituirla al punto vendita d’acquisto o al Servizio igiene degli alimenti e nutrizione della ASL locale. Nelle avvertenze sull'allerta di richiamo del Ministero appare la dicitura: "il prodotto non va commercializzato, va allontanato dalla vendita. Il prodotto deve essere restituito".

Come specificato il richiamo in questione è stato effettuato per la possibile contaminazione da Salmonella typhimirium. Si tratta del batterio responsabile dell'insorgenza dell'insorgere della salmonellosi, una sorta di gastroenterite, che può portare, nelle persone che ingeriscono i cibi contaminati, all'insorgere di una varietà di sintomi.

