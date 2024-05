Sospetta salmonella, scatta il richiamo del salame toscano. L’allerta del Ministero della Salute

video suggerito

A cura di Biagio Chiariello

Richiamato nelle scorse ore dal Ministero della Salute un salame toscano per rischio microbiologico.

Più precisamente, nel Salame Toscano a marchio “I Salumi di Sciano”, prodotto da Gelli Salumi srl, sono state trovate tracce di sospetta salmonella.

Il salame interessato dal provvedimento di ritiro è distribuito in pezzi interi da 500 grammi circa ciascuno. Il prodotto richiamato appartiene al lotto numero 190324 con il termine minimo di conservazione (TMC) 20/08/2024.

Lo stabilimento di produzione si trova in via Sciano 71, a Certaldo, nella città metropolitana di Firenze (marchio di identificazione CE IT 1623 L).

Chi avesse già acquistato il prodotto in questione (con il numero di lotto e il termine minimo di conservazione sopra indicati) è chiaramente invitato a non consumarlo, ma a riportarlo nel negozio di riferimento.

Non si tratta chiaramente della prima allerta alimentare di cui diamo notizia: solo ieri sono stati ritirati 3 lotti di Spritz a marchio Decò perché mancava l’indicazione “contiene solfiti”, obbligatoria sull’etichetta delle bevande alcoliche che li contengono in quanto allergene, mentre il giorno prima è toccato ad un lotto di biscotti di grano saraceno Buchweizenkekse con il marchio Oliver Gasser. La ragione indicata sull’avviso di richiamo è la presenza di tracce di un allergene; prima ancora sempre il Ministero della Salute aveva richiamato in via precauzionale da parte del produttore un lotto di farina di cassava Kokonte a marchio African Beauty per possibile rischio chimico, mentre la catena Esselunga ha segnalato il richiamo volontario da parte del produttore di alcuni lotti di latte del marchio Pavilat. I lotti fanno riferimento a diverse tipologie di latte, da quello parzialmente scremato Esselunga, parzialmente scremato e l’intero di alta qualità propri di Pavilat.