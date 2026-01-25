Salame richiamato dai supermercati per presenza di listeria: L’allerta del Ministero

Un lotto di salame nostrano è stato richiamato dagli scaffali dei supermercati per un possibile rischio microbiologico per i consumatori dovuto alla possibile presenza di listeria nella carne. Lo comunica il Ministero della Salute attraverso il proprio portale dedicato allerte alimentari e ai richiami di prodotti da parte di operatori.

Oggetto del richiamo e il salame nostrano con aglio venduto a marchio "La salumeria di Eustacchio" in pezzi già preconfezionati da 450 grammi ciascuno. Si tratta di un salame prodotto dalla ditta "La salumeria di Eustacchio SRL" nel proprio stabilimento di Casier, in provincia di Treviso.

Il lotto oggetto di richiamo è quello con numero 016877 e data di scadenza o termine minimo di conservazione fissato al 28 giugno 2026. Come spiega l'avviso di richiamo, datato 22 gennaio 2026 e rilanciato anche da alcune catene di supermercati come Pam, il ritiro dell'intero lotto di salame è stato disposto in via precauzionale dallo stesso produttore a causa della rilevata presenza di Listeria monocytogenes nel prodotto a seguito di test di qualità interni a campione effettuati in autocontrollo.

Il salame richiamato dalla vendita è stato già ritirato dagli scaffali di alimentari e supermercati ma per i consumatori che avessero già acquistato il prodotto con lotto in scadenza sopra indicati, l'avvertimento è quello di non consumarlo e di riportarlo nel punto vendita di acquisto per un rimborso.