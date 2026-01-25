Attualità
video suggerito
video suggerito

Salame richiamato dai supermercati per presenza di listeria: L’allerta del Ministero

Oggetto del richiamo un lotto di salame nostrano ritirato dagli scaffali dei supermercati per un possibile rischio microbiologico per i consumatori dovuto alla possibile presenza di listeria nella carne.
Accedi a contenuti speciali, newsletter e podcast: gratis per 14 giorni.
A cura di Antonio Palma
0 CONDIVISIONI
Immagine

Un lotto di salame nostrano è stato richiamato dagli scaffali dei supermercati per un possibile rischio microbiologico per i consumatori dovuto alla possibile presenza di listeria nella carne. Lo comunica il Ministero della Salute attraverso il proprio portale dedicato allerte alimentari e ai richiami di prodotti da parte di operatori.

Oggetto del richiamo e il salame nostrano con aglio venduto a marchio "La salumeria di Eustacchio" in pezzi già preconfezionati da 450 grammi ciascuno. Si tratta di un salame prodotto dalla ditta "La salumeria di Eustacchio SRL" nel proprio stabilimento di Casier, in provincia di Treviso.

Il lotto oggetto di richiamo è quello con numero 016877 e data di scadenza o termine minimo di conservazione fissato al 28 giugno 2026.  Come spiega l'avviso di richiamo, datato 22 gennaio 2026 e rilanciato anche da alcune catene di supermercati come Pam, il ritiro dell'intero lotto di salame è stato disposto in via precauzionale dallo stesso produttore a causa della rilevata presenza di Listeria monocytogenes nel prodotto a seguito di test di qualità interni a campione effettuati in autocontrollo.

Leggi anche
Ministero richiama crocchette per cani Radames: sono vendute nei supermercati Eurospin

Il salame richiamato dalla vendita è stato già ritirato dagli scaffali di alimentari e supermercati ma per i consumatori che avessero già acquistato il prodotto con lotto in scadenza sopra indicati, l'avvertimento è quello di non consumarlo e di riportarlo nel punto vendita di acquisto per un rimborso.

Immagine
Attualità
0 CONDIVISIONI
Immagine
Omicidio
Federica Torzullo
Anguillara e il doppio suicidio: "Giorni di silenzio, poi le sirene: dramma nel dramma"
Sui social della madre di Carlomagno decine di messaggi di odio
Carlomagno sorvegliato a vista dopo il suicidio dei genitori, l'avvocato: "Anche loro vittime"
Suicidio genitori di Carlomagno: l'allarme del figlio dopo aver trovato un biglietto d'addio in casa
Trovati morti i genitori di Carlomagno nella loro villetta
Letti non disfatti creano dubbi sull'orario del femminicidio: forse uccisa la sera prima
Basta usare i figli per giustificare i femminicidi: la favola del padre amorevole e assassino non esiste Margherita Carlini
leggi tutta la storia
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Attualità
api url views