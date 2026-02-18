Sabotaggio sui binari a Bologna, 20enne arrestato mentre metteva pietre sulle rotaie all’arrivo del treno

Un ragazzo imolese di 20 anni è stato arrestato nelle scorse ore dai carabinieri con l'accusa di voler sabotare la linea ferroviaria nel Bolognese dove è stato sorpreso a piazzare pietre sui binari prima dell'arrivo di un treno. Il fermo è scattato nel tardo pomeriggio di ieri, martedì 17 febbraio, all'altezza dei binari a Castel San Pietro Terme. Il giovane è stato intercettato da una pattuglia di militari mentre era accovacciato a piazzare i sassi sulla linea ferroviaria Ancona- Piacenza, che attraversa appunto il territorio di Castel San Pietro, nell'hinterland di Bologna, ed è ora accusato di attentato alla sicurezza dei trasporti e interruzione di pubblico servizio.

L'intervento dei militari dell'arma sul posto, lungo la linea ferroviaria tra Bologna e Imola, è scattato a seguito di una segnalazione di una persona sospetta sui binari da parte di alcuni passanti. Alcuni cittadini infatti hanno chiamato il numero di emergenza 112 dopo aver visto il ragazzo accovacciato sui binari poco prima del passaggio del Treno Regionale Veloce 17510, partito dalla Stazione di Imola e diretto a Bologna. Il testimone ha riferito di aver udito uno scoppio e visto una nube di polvere che faceva pensare a un impatto tra il convoglio ferroviario e qualcosa posizionato sulle rotaie.

Il treno è stato costretto a fermarsi per effettuare i controlli previsti sui sistemi di sicurezza che hanno bloccato la linea ferroviaria con ritardi di oltre mezz'ora. L'arrivo immediato di carabinieri sul posto, però, ha evitato altri incidenti perché, come ricostruito dai militari, il ventenne non si è dileguato ma si è spostato solo di pochi chilometri per tentare un secondo blocco dei treni posizionando circa 30 pietre su ciascuna rotaia. All'arrivo dei militari il giovane ha cercato di dileguarsi a bordo di una bicicletta ma è stato immediatamente bloccato dalla pattuglia e posto in stato di fermo.

Gli stessi militari poi hanno provveduto a rimuovere velocemente le pietre dai binari per evitare l'impatto con un Frecciarossa che stava sopraggiungendo sulla linea ferroviaria. Il ventenne, impiegato e incensurato, è stato quindi accompagnato in caserma per l'identificazione e ulteriori approfondimenti prima di essere condotto in carcere, come disposto dall'autorità giudiziaria. A suo carico è scattata anche una perquisizione domiciliare durante la quale i carabinieri avrebbero rinvenuto vario materiale riconducibile all'area dell'estremismo antagonista.