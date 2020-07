Rubate le ruote di numerose Cinquecento nuove di zecca appena uscite dallo stabilimento Fiat di Melfi. Le macchine, secondo una prima ricostruzione, si trovavano su un treno merci a lunga percorrenza diretto verso il Nord Italia. Ancora ignota la zona dove è avvenuto il furto. Sulla vicenda è aperta una indagine della Polfer di Foggia, ma ci sono seri dubbi che il furto sia avvenuto nel capoluogo pugliese. Il treno merci che trasportava le Fiat Cinquecento fa infatti diverse soste tecniche in varie stazioni. Il fatto risalirebbe ad alcuni giorni fa, il 16 o 17 luglio. In rete in queste ore sta circolando un video amatoriale, dove si vedono diverse auto nuove di zecca, senza le ruote, appoggiate direttamente su dei mattoni. Il video è stato erroneamente attribuito come girato nella stazione di Foggia. C'è un'indagine in corso, su denuncia delle Ferrovie dello Stato.

La Polfer di Foggia, come detto, sta facendo degli accertamenti ma ci sono seri dubbi che il furto sia avvenuto a Foggia. Un'operazione non semplice quella portata a termine dai ladri, considerato che non sembra essere cosa facile sollevare delle auto incolonnate nelle postazioni su un treno, per poterle poi appoggiare sui mattoni. Una cosa che richiede tempo e precisione. Il caso delle auto nuove alle quali dei ladri sottraggono le ruote direttamente dal treno merci non è molto comune. Anche se in passato sono accaduti episodi simili. Il furto degli pneumatici delle auto in strada, invece, è molto più frequente. Una vicenda sulla quale adesso bisognerà fare piena luce.