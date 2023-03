Rubano suv davanti al supermercato tra passanti e traffico: li filmano ma nessuno chiama la polizia L’episodio a Terlizzi, popoloso comune della città metropolitana di Bari, dove qualcuno ha anche filmato la scena da lontano in un video finito poi suo social destando scalpore e polemiche. Il Sindaco esorta: “Non bisogna avere timore a denunciare gli atti criminali”.

A cura di Antonio Palma

L'allarme dell'auto presa di mira suonava insistentemente mentre loro armeggiavano per rubarla in pieno giorno davanti a un supermercato, tra passanti e traffico cittadino, ma nessuno in quei minuti ha avvertito le forze dell'ordine e la banda di incappucciati è potuta fuggire indisturbata poco dopo col Suv rubato. È accaduto lunedì pomeriggio a Terlizzi, popoloso comune della città metropolitana di Bari, dove qualcuno ha anche filmato la scena da lontano in un video finito poi suo social destando scalpore e polemiche

Polemiche che hanno spinto lo stesso sindaco della cittadina barese a intervenire per invitare tutti a denunciare più spesso e a una maggiore collaborazione con le forze di polizia. "Quando si assiste a un'azione illecita, non dobbiamo esitare a contattare immediatamente le autorità competenti, che possono intervenire tempestivamente e prendere le giuste contromisure per proteggere i cittadini e impedire che gli atti criminali si ripetano" ha dichiarato infatti il primo cittadino in un lungo post sui social.

Nel filmato si vede il gruppetto di ladri col volto travisato da passamontagna che arriva con un'auto scura accanto al suv preso di mira e parcheggiato a pochi metri dall'ingresso di un supermercato in viale dei Garofani. La banda armeggia e rompe i freni tra la sirena dell'allarme mentre intorno passano auto e persino alcuni con le buste della spesa. Il tutto dura pochi minuti ma i ladri sembrano agire indisturbati tra l’indifferenza generale.

"Alle ore 14.25 circa, i ‘personaggi' dell’Audi nera hanno agito indisturbati, sotto gli occhi dei passanti che non si sono nemmeno presi il fastidio di “provare” a contattare le forze dell’ordine. Il video che mi è arrivato dura 4 minuti, 4 lunghi minuti che potevano servire ad allertare chi di competenza. Si sente addirittura il rumore della ‘moletta' (flessibile) mentre tagliano i cavi dei freni posteriori. Senza parole!” è stata la denuncia di Pietro Ruggiero, consigliere comunale.

"Condivido perfettamente il senso di rabbia e di impotenza che si prova quando si assiste ad atti criminali perpetrati da individui senza scrupoli e senza alcun rispetto per gli altri. Vedere l'auto di un concittadino portata via da persone incappucciate e indisturbate è un'esperienza frustrante" ha dichiarato il sindaco Michelangelo De Chirico, aggiungendo che per questo "La collaborazione tra la popolazione e le forze dell'ordine è fondamentale per prevenire e combattere la criminalità. Se tutti noi siamo vigili e attenti al nostro contesto, possiamo prevenire e impedire che questi atti criminali avvengano, dissuadendo i malintenzionati dal commettere reati".

"Non bisogna avere timore a denunciare gli atti criminali e a collaborare con le forze dell'ordine: solo insieme possiamo contrastare gli atti criminali e rendere il nostro ambiente più sicuro e tranquillo. Così come è accaduto qualche giorno fa, allorquando i carabinieri di Terlizzi avevano quasi raggiunto durante un tentativo di furto la stessa auto che oggi è riapparsa in viale dei Garofani. Ho fiducia nelle forze dell'ordine e nel lavoro silente e riservato che da esse viene fatto sulle tracce dei delinquenti già segnalati e noti ormai in tutta la provincia, come mi ha riferito e dimostrato il comandante della nostra stazione dei carabinieri, da me raggiunto subito dopo aver saputo del furto" ha concluso il sindaco. Principali sospettati del colpo infatti sono i membri di quella che ormai viene definita banda dell'Audi responsabile già di numerosi colpi nell'area di Bari