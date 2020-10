Ignoti hanno rubato i peluche sulla tomba della piccola Gloria, una bimba di due anni morta il 16 agosto 2019. L'ignobile furto è stato denunciato dalla madre della bambina, che ha pubblicato un post nel gruppo ‘Sei di Condove se…' nella speranza che sia letto anche dai ladri. "Sono molto amareggiata nello scrivere questa cosa sul gruppo, mi chiedo però come si faccia a rubare dalla tomba di una bambina di 2 anni. Non è la prima volta, e deve essere qualcuno che frequenta il posto. Oltretutto vedo spesso per terra lattine e bottiglie di birra vuote buttate. Se stai nel gruppo e stai leggendo il post dico solo: vergognati! Se ti becco poi sul fatto, le mani te le trancio". Nella foto a corredo del post, la tomba della piccola: nei cerchietti, gli oggetti che sono stati portati via.

La mamma di Gloria ha poi spiegato di aver inizialmente creduto che i peluche fossero caduti e non portati via da qualcuno. "Per non pensare subito male, ho prima pensato fosse il vento, poi avendo fatto fare apposta il balconcino per tenere i ricordi e vedendo che mancavano oggetti mi sono dovuta ricredere". L'incredulità ovviamente è tanta: chi ruberebbe mai dei peluche dalla tomba di una bambina morta tragicamente a soli due anni? "Provo disgusto – conclude la mamma – Non solo perché mi è stata tolta una figlia piccola, ma devo fare i conti anche dove vado a piangerla". A quanto sembra, purtroppo quello della piccola Gloria non sembra essere un caso isolato. Anche un'altra mamma ha denunciato il furto di alcune girandole dalla tomba di suo figlio.

La piccola Gloria Rocci è morta il 16 agosto 2019 dopo alcuni giorni di coma. Si era soffocata con un boccone durante una cena a Torino a casa di amici dei genitori. La situazione era apparsa subito drammatica: i medici avevano provato di tutto per salvarle la vita, ma purtroppo non ci sono riusciti. Appresa la morte della figlia i genitori, con un gesto di grande generosità, hanno dato l'autorizzazione per la donazione degli organi.