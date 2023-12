Rovigo, avvocato dà delle “casalinghe disperate” a due poliziotte: condannato a risarcirle Il legale in attesa di un’udienza si era rivolto a due agenti di polizia in borghese dicendo loro: “Non l’avrei mai detto, mi sembrate più casalinghe disperate”.

A cura di Davide Falcioni

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Nicola Rubiero, avvocato di 59 anni del foro di Rovigo, è stato condannato a risarcire due poliziotte in borghese alle quali aveva dato delle "casalinghe disperate" nel maldestro tentativo di fare una battuta. I fatti risalgono al 18 maggio del 2022: il legale si trovava al tribunale della città veneta per conto di un cliente e aspettava il proprio turno in corridoio. Fuori dalla porta della giudice Federica Abiuso, che stava celebrando udienze di separazione, vi erano due donne sedute su di una panchina.

Rubiero si è rivolto a loro. Si trattava di due agenti della polizia di Stato, lì a garantire la sicurezza perché secondo l’avvocato della moglie del cliente di Rubiero il soggetto, peraltro ai domiciliari in misura cautelare, aveva precedentemente dato segni di squilibrio. "Non l’avrei mai detto, mi sembrate più casalinghe disperate", ha affermato il legale, rivolgendosi alle due poliziotte. Che però a quella battuta non hanno sorriso; al contrario, l’hanno denunciato per oltraggio a pubblico ufficiale.

Il pm ha aperto un fascicolo ed è stato incardinato un procedimento penale. Rubiero è stato costretto a difendersi, si è rivolto allo studio legale Fragasso di Padova con il quale ha scelto di sfruttare la possibilità di estinguere il reato mettendo in atto le condotte riparatorie. Ha dovuto pagare 700 euro a ciascuna poliziotta e ben 1.800 all’ente pubblico che rappresentavano, cioè la questura di Rovigo e quindi il ministero dell’Interno. In totale 3.200 euro. "In 30 anni dedicati alla giustizia— ha commentato l’avvocato Rubiero — non ho mai avuto neppure un richiamo verbale dal presidente del tribunale ovvero dal Consiglio dell’Ordine. Non voglio entrare nel merito della vicenda, il fatto si commenta da solo. Mi è sembrata una situazione kafkiana".