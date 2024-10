video suggerito

Rovigo, annegate due donne: andavano alla ricerca di granchi blu I corpi sono stati ripescati dai vigili del fuoco. Il primo è stata avvistato, mentre galleggiava in acqua, da una imbarcazione di pescatori. Poco dopo, grazie all’impiego dell’elicottero, è stata avvistata la seconda salma a poca distanza. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Davide Falcioni

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Due donne di 47 e 50 anni, entrambe di nazionalità cinese, sono morte, probabilmente annegate, mentre erano alla ricerca di granchi blu nella zona di Rosolina, in provincia di Rovigo.

I corpi sono stati ripescati dai vigili del fuoco. Il primo è stata avvistato, mentre galleggiava in acqua, da una imbarcazione di pescatori. Poco dopo, grazie all'impiego dell'elicottero, è stata avvistata la seconda salma a poca distanza. Inizialmente si riteneva i due dispersi fossero uomini; si è appurato invece che si trattava di due cittadine cinesi, che da Rovigo, dove vivevano, si erano recate a Rosolina, lungo i sentieri dell'orto botanico, per cacciare i granchi blu. La causa della morte è ritenuta per entrambe accidentale.

Nell'esprimere il cordoglio per le due vittime il sindaco di Rosolina, Michele Grossato, ha affermato che negli ultimi tempi si notano sempre più persone di nazionalità cinese, o comunque asiatica, che frequentano la zona prospiciente il giardino botanico per pescare di notte, e con le lampade, i granchi blu ma senza avere l'esperienza necessaria e la conoscenza dei luoghi. A tradire le due donne, si immagina, le forte corrente nel canale.