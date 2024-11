video suggerito

Roberta Zanella trovata morta nel bosco: la 38enne era scomparsa in Trentino il 12 ottobre scorso Roberta Zanella, la 38enne residente a Monclassico, in Trentino Alto Adige, è stata trovata senza vita nella serata del 1 novembre nei boschi della zona. “Sappiamo solo che è stata trovata per caso e non durante una battuta di ricerca”, spiega a Fanpage.it la presidente di Penelope Trentino, Mirella Spadotto. La donna era scomparsa sabato 12 ottobre lasciando il cellulare e due biglietti. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Eleonora Panseri

3 CONDIVISIONI condividi chiudi

Roberta Zanella, 38 anni.

Roberta Zanella, la 38enne residente a Monclassico, frazione di Dimaro, in Trentino Alto Adige, è stata trovata senza vita nella serata del 1 novembre nei boschi della zona. "Sappiamo che è stata trovata per caso e non durante una battuta di ricerca", spiega a Fanpage.it la presidente di Penelope Trentino, Mirella Spadotto.

La donna era scomparsa sabato 12 ottobre lasciando il cellulare e due biglietti. Uno per la madre che recitava: "Ciao mamma, sono nel bosco". L’altro con varie date scritte a mano. A dare l’allarme era stata la madre della 38enne, non riuscendo più a mettersi in contatto con la figlia, era andata a cercarla a casa, ma aveva trovato solo i biglietti.

"Della scomparsa ci ha informato una socia che ne aveva sentito parlare al telegiornale. Da quel momento abbiamo preso i contatti con la Prefettura e i Carabinieri di Cles a cui abbiamo detto di dire alla famiglia che eravamo disponibili h24. In più, un nostro socio fa parte della Protezione Civile regionale. Quindi, avevamo le persone giuste sul posto", ha spiegato ancora la presidente.

Le ricerche erano scattate lunedì 14 ottobre e avevano coinvolto i Carabinieri, i Vigili del fuoco, gli operatori del Soccorso alpino, il Soccorso della guardia di finanza e il Corpo forestale con il nucleo cinofili. Inoltre, erano stati utilizzati anche alcuni droni. Il caso era stato segnalato anche alla trasmissione tv ‘Chi l’ha visto' in onda su Rai 3.

La donna viveva da sola. La sorella si è stabilita in un'altra regione, la madre in un altro paese e il padre è in casa di riposo. "Tutta l’amministrazione è vicina alla famiglia", ha detto dopo il ritrovamento il sindaco di Dimaro Andrea Lazzaroni. I funerali si sono tenuti il 3 novembre, nel primo pomeriggio, presso la chiesa di Monclassico.

"Siamo vicini alla famiglia. Ho parlato con la mamma di Roberta e le ho detto: ‘Magari ci sentiamo più in là quando si sono calmate le acque'. La nostra vicinanza è nel momento della scomparsa ma non solo. – aggiunge la presidente Spadotto – Anche mio figlio, scomparso nel 2008 da Bolzano, non è mai stato ritrovato. Quando parlo con le famiglie di chi è scomparso è come se lui mi dicesse: ‘Dai loro conforto'. E mi metto nei panni dei familiari".

In Trentino Alto Adige nel primo semestre del 2024 sono state fatte 114 denunce di scomparsa e 75 ritrovamenti. 39 persone sono ancora da ritrovare.