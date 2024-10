video suggerito

"Ciao mamma, vado nel bosco" poi scompare: si cerca da 7 giorni Roberta Zanella in Val di Sole Roberta Zanella, 38 anni, è scomparsa nella serata di lunedì 14 ottobre. La 38enne avrebbe lasciato un biglietto alla madre prima di sparire nel nulla. A lanciare l'allarme sarebbe stata proprio la donna, preoccupata perché non riusciva a contattare la figlia.

A cura di Gabriella Mazzeo

Roberta Zanella

È scomparsa lunedì sera, in data 14 ottobre, Roberta Zanella, 38 anni, allontanatasi dalla sua casa nella frazione di Monclassico a Dimaro Folgarida, in Val di Sole. Nell'abitazione la donna viveva da sola e qui ha lasciato il cellulare e un biglietto di saluti per la mamma che di tanto in tanto andava a trovarla. "Ciao, sono nel bosco" avrebbe scritto prima di sparire nel nulla. Della 38enne infatti non vi è alcuna traccia: la donna non è stata più ritrovata. Nonostante le perlustrazioni dall'alto tra strade, sentieri e aree boscose, non vi sono notizie di Zanella.

L'allarme è scattato lunedì: la mamma della 38enne, preoccupata perché non riusciva a mettersi in contatto con lei, ha denunciato la scomparsa ai carabinieri. Tra martedì e mercoledì sono state circa un centinaio le persone che hanno battuto palmo a palmo quasi tutta la valle per rintracciare Zanella.

La donna vive di lavori saltuari e chi la conosce la descrive come "molto riservata". A scandagliare ogni zona possibile ci hanno pensato i vigili del fuoco permanenti e volontari, anche con il nucleo droni, i militari del soccorso alpino della Guardia di Finanza con unità cinofile; e ancora operatori del Soccorso alpino, cinofili della scuola addestramento cani di Trento e carabinieri.

Le operazioni di ricerca sono proseguite anche ieri e giovedì, anche se in forma ridotta a causa della pioggia battente che non darà tregua al territorio nemmeno domani. Per ora tutte le piste restano aperte. La 38enne è stata vista per l'ultima volta sabato scorso. A distanza di quasi una settimana, nessun indizio riconduce alla sua posizione.

I carabinieri hanno raccolto una serie di testimonianze ora al vaglio. Analizzate anche alcune immagini degli impianti di videosorveglianza della zona. Non è chiaro se la donna si sia allontanata da sola o in compagnia di una persona non ancora identificata.