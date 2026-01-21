Ritrovato a Milano Diego Baroni: il 14enne si era allontanato da San Giovanni Lupatoto 8 giorni fa

È stato ritrovato in questi minuti Diego Baroni, il 14enne scomparso 8 giorni fa da San Giovanni Lupatoto. La mamma si sta recando a Milano, dove l’adolescente è stato rintracciato, per riportarlo a casa.

Diego Baroni

È stato ritrovato poco fa Diego Baroni, il 14enne scomparso a San Giovanni Lupatoto il 12 gennaio scorso. L'adolescente è stato rintracciato a Milano e proprio in questi minuti la madre si sta recando in città per portarlo a casa. A confermarlo a Fanpage.it è proprio il Comune di San Giovanni Lupatoto che in questi giorni si è tanto prodigato per riportare l'adolescente a casa.

"Siamo felicissimi di questa notizia – ha sottolineato l'assessora alla Comunicazione, Debora Lerin -. Siamo molto soddisfatti del lavoro fatto dalle autorità e di essere stati utili come Comune al ritrovamento di un bambino. Il suo posto è qui con i suoi genitori e i suoi amici, siamo lieti di sapere che sta tornando a casa".

La mamma del 14enne è già in viaggio verso Milano, città dove l'adolescente si era diretto ormai 8 giorni fa. Sono ancora molti gli interrogativi sulla vicenda, ma saranno tutti chiariti nelle prossime ore. Per la scomparsa del ragazzino era stato aperto un fascicolo per sottrazione di minore: l'ipotesi era infatti che l'adolescente potesse aver fatto amicizia con qualcuno online ed essere stato attirato a Milano, dove poi sarebbe stato ospitato.

Il ragazzino era uscito di casa alle 6.45 di lunedì per raggiungere la scuola dove però non è mai entrato, dirigendosi alla stazione di Verona Porta Nuova, dove ha preso il treno per la Lombardia. A un'ex compagna di classe, che lo aveva incontrato proprio alla stazione, aveva detto di dover incontrare alcuni amici a Milano. In città c'era infatti stato l'ultimo segnale dal suo cellulare, che aveva agganciato una cella telefonica del posto.

Dal suo arrivo a Milano, il cellulare risultava spento. La preoccupazione era aumentata con il passare dei giorni: il timore era infatti che il ragazzino potesse essere trattenuto lontano da casa contro la sua volontà.