Ritrovata la 16enne scomparsa a Venezia: il lungo abbraccio con la madre Lieto fine per la storia della 16enne scomparsa da Venezia. Questo pomeriggio la giovane è studentessa è stata ritrovata e ha potuto riabbracciare la madre che aveva lanciato numerosi appelli sui social.

A cura di Chiara Ammendola

Un lungo e commovente abbraccio tra madre e figlia che si sono ritrovate dopo ore di angoscia in cui forze dell'ordine, conoscenti e volontari si sono mobilitati per cercare la ragazza di cui si erano perse le tracce. La giovane studentessa italomarocchina, 16 anni e residente a Venezia, è stata trovata nel tardo pomeriggio di oggi in piazzale Roma.

Scomparsa ieri mattina nella zona di Venezia, la 16enne si è allontanata facendo perdere poco dopo le sue tracce. La madre ha lanciato immediatamente l'allarme denunciando la sua scomparsa alle forze dell'ordine e affidando ai social numerosi appelli condividendo la foto della figlia e le informazioni su dove era stata avvistata l'ultima volta e come era vestita al momento della scomparsa. Come spesso accade nei casi di scomparsa di minori, sono proprio le prime ore a essere essenziali nelle ricerche e nelle eventuali indagini delle forze dell'ordine.

Ore interminabili di apprensione per la madre che grazie anche all'aiuto di chi si è impegnato nelle ricerche della figlia ancora minorenne è riuscita a riabbracciarla quest'oggi. L'annuncio è arrivato tramite i social: "È stata ritrovata, grazie Dio, qualunque Dio tu sia – si legge sulla bacheca della madre – grazie grazie grazie. Pochi minuti fa madre e figlia si sono riabbracciate. Grazie a tutti coloro che hanno condiviso il post e pregato che tutto finisse bene". L'abbraccio è stato immortalato in uno scatto poi condiviso su Facebook che ha raccolto l'affetto e la vicinanza di tanti che in queste ore avevano condiviso l'appello della donna.