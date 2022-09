Ritrovata la 13enne scomparsa da Vicenza: non si avevano sue notizie dal 14 settembre È stata ritrovata la 13enne scomparsa dalla provincia di Vicenza lo scorso 14 settembre.

È stata ritrovata la ragazza di 13 anni scomparsa dal piccolo comune di Pojana Maggiore (Vicenza) lo scorso 14 settembre. I genitori avevano lanciato un appello disperato attraverso la trasmissione tv "Chi l'ha visto?" diffondendo foto e dati della figlia si cui si erano perse le tracce ormai da giorni. A rintracciarla sono stati i carabinieri della stazione di Noventa Vicentina a Montecchio Maggiore, poco lontano dal paesino dove vive.

La ragazza, 13enne, era scomparsa mentre si recava a scuola. L'ultimo a vederla era stato il padre che l’aveva accompagnata in stazione per andare a scuola dove però non era mai arrivata. “Ti preghiamo, torna a casa, noi ti vogliamo bene e siamo molto preoccupati per te”, l'appello disperato dei genitori davanti alle telecamere del programma tv condotto da Federica Sciarelli.

Ritrovata dai carabinieri della stazione di Noventa Vicentina

Dopo dieci giorni è arrivato il lieto fine per la famiglia della ragazza scomparsa: è stata rintracciata questa mattina dai carabinieri della stazione di Noventa Vicentina. I militari l'hanno riaccompagnata a casa e ora si dovranno chiarire i motivi del suo allontanamento. Stando a quanto raccontato dai genitori però sembra che la 13enne avesse già fatto perdere le sue tracce.

“Non è la prima volta che si allontana da casa” avevano raccontato i familiari. “Di recente, in luglio e in agosto, era scappata, e in entrambi i casi l'avevamo rintracciata prima a Bologna e poi sulla costa romagnola tramite il cellulare, mentre questa volta lo ha tenuto spento”.