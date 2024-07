Camilla Suozzi ancora scomparsa, la 14enne scriveva al nonno che non c’è più: “Vorrei solo un tuo abbraccio”

video suggerito

A cura di Gabriella Mazzeo

Ancora non è stata portata a casa Camilla Suozzi, la 14enne scomparsa dalla sua casa di Pianoro il 29 giugno. La ragazzina manca ormai da casa da circa 10 giorni. Secondo alcuni testimoni, l'adolescente sarebbe stata avvistata a Rimini insieme ad alcuni adulti.Una situazione di potenziale pericolo che rende ancora più urgenti le operazioni per individuarla e riportarla dai genitori, in apprensione da tempo. A rivelarlo è Barbara Iannuccelli, avvocata che si occupa di persone scomparse con l'Associazione Penelope.

Camilla Suozzi, 14 anni

La stessa avvocata ha pubblicato un appello sulla propria pagina Facebook, specificando che Camilla non è ancora stata portata a casa. Nel post, la legale ha fatto riferimento al legame che la ragazzina aveva con il nonno, morto qualche anno fa. "Ama tantissimo il nonno – scrive Iannuccelli – che non c'è più. A lui ha dedicato pensieri bellissimi. Quando si perde chi si ama tantissimo, ci si perde. Aiutiamo i genitori a riabbracciarla. In quell'abbraccio Camilla si scioglierà e ritroverà anche suo nonno". Poi l'avvocata si è rivolta direttamente alla 14enne. "Solo l'amore di chi ti ama davvero ti aiuterà, permetti a chi ti ama di riabbracciarti".

Tutte le segnalazioni ricevute sono in Riviera, ha spiegato la legale, e tutte le forze dell'ordine sono allertate. "Chiamate il 113 se la vedete". La prima segnalazione era arrivata dalla zona universitaria di Bologna, vicino alla stazione dove probabilmente la 14enne ha preso il treno verso la riviera. Nel weekend è stata poi avvistata e fotografata su un autobus che dalla Stazione centrale di Rimini porta a Bellaria. La ragazzina era in compagnia di un gruppo di persone adulte.

"Al nonno Camilla ha dedicato pensieri bellissimi" ha scritto nel suo post Iannuccelli, che si sta occupando anche del caso della 14enne scomparsa. "Mi manchi tantissimo nonno – scriveva la ragazzina su TikTok -. Sono ormai anni che non ti vedo e non ti sento più. Tu hai la mia stessa determinazione, forza e passione per la natura. Vorrei solo un tuo abbraccio, come quelli che ci davamo all'asilo quando mi passavi a prendere. Mi hai lasciato troppo presto e fossi ancora qui saresti fiero di me e di quello che ho raggiunto. Un bacio, nonno. Sarai sempre il mio preferito tra tutti".