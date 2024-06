video suggerito

Trovato morto in un casolare Angelo, il 19enne scomparso a settembre a Pesaro: la conferma dal Dna È stato ritrovato senza vita Angelo, 19enne scomparso da Montelabbate lo scorso settembre: a dicembre le forze dell’ordine avevano trovato un corpo in avanzato stato di decomposizione in un casolare e le analisi del Dna solo ora hanno confermato che appartiene al ragazzo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Ida Artiaco

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

A 10 mesi dalla scomparsa, si è avuta la conferma del ritrovamento del corpo di Angelo, 19enne di cui si erano perse le tracce il 3 settembre scorso dalla provincia di Pesaro, dove viveva con la famiglia. Il cadavere del giovane era stato rinvenuto lo scorso dicembre in un casolare abbandonato ma era in avanzato stato di decomposizione. Per cui, si è dovuto aspettare i risultati del test del Dna per avere la certezza che si trattasse proprio di lui.

Angelo era scomparso da Montelabbate, dove viveva insieme alla famiglia, la notte tra il 2 e il 3 settembre dello scorso anno. Del caso si è occupata anche la trasmissione di Rai 3 Chi l'ha visto?. "Angelo si è allontanato da casa da quasi 24 ore, avendo problemi personali forse non trova la via di casa, se qualcuno lo sta ospitando o l’ha visto può chiamare urgentemente", si leggeva nell'appello condiviso sui social. Con sé non aveva portato nulla dato che portafogli, bancomat e documenti erano rimasti a casa. Anche il cappello che indossava sempre e i farmaci che gli erano stati prescritti.

Dopo mesi di ricerche, i carabinieri che stavano conducendo le indagini hanno trovato il corpo di un giovane impiccato il 27 dicembre. Ma quel cadavere era irriconoscibile a causa dell’avanzato stato di decomposizione. Per altro era senza documenti ed era impossibile dargli un nome. Il risultato delle indagini genetiche è arrivato solo a fine maggio e recentemente è stata diffusa la notizia che il corpo ritrovato era proprio quello di Angelo che ora potrà essere sepolto. La salma è stata restituita alla famiglia che sabato mattina, al cimitero, gli darà un ultimo saluto alle ore 10.