Pesaro, Angelo è scomparso da domenica. La famiglia: “Lo stiamo cercando, ma moriamo dalla paura” Il 19enne di origini nigeriano vive con la famiglia a Montelabbate. Da domenica ha fatto perdere le proprie tracce; con sé non ha cellulare né documenti. La famiglia non si spiega questo improvviso allontanamento.

A cura di Biagio Chiariello

Angelo Ojimba, un 19enne di famiglia nigeriana, residente da anni a Montelabbate (provincia di Pesaro e Urbino) è scomparso da casa nella notte tra sabato 2 e domenica 3 settembre."Lo stiamo cercando, ma moriamo dalla paura". Ammette tutta la propria preoccupazione la signora Antonia, mamma di Angelo. La donna, che col marito ha altri tre figli, non si spiega questa improvvisa decisione del giovane di far perdere le sue tracce senza lasciare alcun messaggio.

La famiglia ha denunciato la scomparsa di Angelo nel pomeriggio di domenica ai carabinieri, che immediatamente hanno avviato le ricerche. Il 19enne non ha portato con sé né i documenti né il bancomat. Non ha con sé neanche il telefonino.

"È un ragazzo molto tranquillo, un figlio modello – ha raccontato la mamma, come riporta il Resto del Carlino –. Non sappiamo cosa possa averlo spinto ad andarsene, non abbiamo problemi a casa. Lo stiamo cercando, anche i suoi amici si sono uniti a noi nelle ricerche. Neppure loro sapevano nulla di questo suo gesto".

Il 19enne sarebbe stato visto l'ultima volta a Pesaro, ieri mattina, in bicicletta. Prima ancora era stato ripreso dalle telecamere nei pressi di casa sua. Immagini sfocate, nelle quali non è possibile distinguere elementi importanti come il vestiario, fondamentali nella ricerca di persone scomparse.

"Siamo in apprensione – ha detto Antonia – perché si è allontanato senza dare punti di riferimento. Non sappiamo che vestiti indossava né da chi può essere andato. Lo stiamo cercando a Montelabbate, Montecchio, fino a Pesaro".

In questo momenti i familiari Angelo Ojimba si appellano a chiunque abbia informazioni o indizi utili a ritrovare il proprio caro. I numeri di telefono per avvisarli sono: 3895357062 oppure 3501552681.