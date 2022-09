Il padre l’accompagna a scuola e Gloria scompare a 13 anni. La famiglia: “Torna a casa” Il caso di Pojana Maggiore, in provincia di Vicenza, è stato segnalato anche alla trasmissione “Chi l’ha Visto?”. Gloria ha il cellulare spento, è sparita dal 14 settembre.

A cura di Biagio Chiariello

Sono ore di angoscia per una famiglia di Pojano Maggiore (Vicenza), originaria di Montecchio Maggiore, che non ha più notizie dallo scorso 14 settembre della figlia tredicenne Gloria. L'ultimo a vederla è stato il padre che l’aveva accompagnata in stazione per andare a scuola, un istituto professionale di Lonigo, dove però non è mai arrivata.

“Gloria, ti preghiamo, torna a casa, noi ti vogliamo bene e siamo molto preoccupati per te”, dicono ora i genitori disperati, anche davanti alle telecamere di Chi l’ha visto?

La studentessa, alta un metro e sessanta, di corporatura normale con capelli lunghi neri con sfumature rosse, ha occhi verdi e carnagione chiara con un piercing sulla narice destra. Gloria, molto attiva sui social, ha il cellulare spento. La tredicenne frequentava da appena due giorni le lezioni dell'indirizzo moda.

Il padre si è reso conto che la figlia non era mai entrata in classe grazie al registro elettronico: la ragazzina non ha mai fatto ingresso in aula. Così ha subito lanciato l'allarme alle forze dell'ordine. Al momento della scomparsa indossava una tuta azzurra con scarpe da ginnastica bianche e uno zaino rosso e uno smartphone con cover glitterata color argento.

“Non è la prima volta che si allontana da casa” raccontano i familiari. “Di recente, in luglio e in agosto, era scappata, e in entrambi i casi l'avevamo rintracciata prima a Bologna e poi sulla costa romagnola tramite il cellulare, mentre questa volta lo ha tenuto spento”.