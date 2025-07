Riso Basmati richiamato dal commercio per presenza di pesticidi, l’allerta del Ministero della salute

Il ritiro dal commercio di un lotto di riso basmati è scattato per un possibile rischio chimico per i consumatori dovuto alla presenza di pesticidi oltre i limiti di legge. Loto e marchio interessati.

Immagine di repertorio.

Il Ministero della Salute ha pubblicato un nuovo avviso di richiamo di prodotti alimentari da parte degli operatori dando conto di un immediato ritiro dal commercio di un lotto di riso basmati per un possibile rischio chimico per i consumatori dovuto alla presenza di pesticidi oltre i limiti.

Nel dettaglio, l’avviso di richiamo datato 22 maggio ma reso noto in ritardo solo a luglio dal Ministero, interessa un lotto di riso basmati Sella Parboiled venduto a marchio Royal Golden. Il prodotto in questione è venduto in confezioni da quattro sacchi da 5 kg ciascuno, con il numero di lotto L 15-10-2026, che corrisponde al termine minimo di conservazione (TMC). Il riso oggetto del richiamo è prodotto dall’azienda Umer Traders Pakistan nel proprio stabilimento in Pakistan e commercializzato in Italia dall’azienda Fresh Tropical Srl.

Il motivo indicato nell’avviso di richiamo è la presenza nel prodotto di alcuni pesticidi oltre i limiti di legge: Si tratta di Acetamiprid e Thiamethoxam, ampiamente usati in agricoltura e orticoltura per il controllo dei parassiti come la cimice asiatica ma responsabili della moria delle api.

In Italia, l'Acetamiprid e ilThiamethoxam infatti sono insetticidi autorizzati, ma soggetti a restrizioni soprattutto per quanto riguarda i livelli massimi di residui. Il prossimo 19 agosto 2025 entra in vigore il nuovo regolamento UE che modifica, abbassando ulteriormente i livelli consentiti. Inoltre, tutti i prodotti a base di Acetamiprid possono essere utilizzati solo fino a un massimo di 30 giorni prima del raccolto.

A scopo precauzionale, si raccomanda di non consumare il riso con il numero di lotto e il termine minimo di conservazione sopra indicati. I consumatori che eventualmente sono in possesso delle confezioni di riso richiamate possono restituirle al punto vendita d’acquisto.