Rimini, uomo accoltella su un bus cinque persone: un bambino ferito alla gola Nel tardo pomeriggio di oggi un uomo ha accoltellato cinque persone, tra le quali un bambino che è stato ferito alla gola. È accaduto su un autobus della linea 11: all’uomo era stato chiesto di esibire il biglietto, di cui era sprovvisto. È stato arrestato dalla polizia.

A cura di Davide Falcioni

Momenti di autentico terrore a Rimini, dove un uomo è accusato di aver accoltellato cinque persone a bordo di un autobus ferendo, tra gli altri, un bambino alla gola. L'aggressore è stato successivamente fermato dalla polizia. È successo in serata sull'autobus della linea 11, dove all'uomo è stato chiesto da due accertatrici di esibire il biglietto. In risposta l'uomo, pare straniero, ha estratto il coltello colpendo i due addetti e poi è scappato. Inseguito dalla polizia, nella fuga ha accoltellato altre tre persone, tra cui una donna e un bambino. Cinque i feriti in totale.

L'aggressione è avvenuta nel pomeriggio di oggi lungo un autobus della Start Romagna a bordo del quale erano salite due accertatrici, che hanno chiesto a tutti i passeggeri di esibire il biglietto: dopo averne trovato uno sprovvisto hanno iniziato a stilare il verbale, ma l'uomo ha estratto un coltellino da cucina e ha sferrato dei fendenti nei confronti delle due donne, ferendole alla spalla e al collo. Come riferisce Rimini Today l'autista ha immediatamente fermato il mezzo alla fermata del Talassoterapico, permettendo all'aggressore di scendere e mettendo così in sicurezza gli altri passeggeri.

L'uomo, a quel punto, avrebbe cercato di fermare un Suv e di entrare a bordo, non riuscendoci, per poi proseguire a piedi la sua fuga entrando nell'area dell'ex colonia "Novarese" e riuscendo a ferire altre tre persone, tra le quali un bambino alla gola. L'aggressore è stato rintracciato dalla polizia, immobilizzato e portato in Questura. Si tratterebbe di un cittadino somalo di 26 anni e attualmente la sua posizione è al vaglio degli inquirenti che stanno acquisendo i filmati delle telecamere a circuito chiuso presenti all'interno dei mezzi pubblici. Tutti i feriti verserebbero fortunatamente n condizioni non gravi.