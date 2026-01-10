Rifiuta rapporto sessuale al primo incontro, 31enne segregata in casa a Cagliari e violentata: arrestato 38enne

A Cagliari una ragazza di 31 anni è stata segregata in casa e violentata da un uomo di 38. I due si erano conosciuti online e si erano dati appuntamento in chat. La 31enne è stata chiusa in camera e poi aggredita sessualmente.

Immagine di repertorio

Una donna di 31 anni è stata chiusa in casa a Cagliari e violentata da un uomo di 38. I due si sarebbero conosciuti telefonicamente e senza mai essersi visti prima, avevano fissato un appuntamento nel quartiere Is Mirrionis. Una volta arrivata sul posto la 31enne ha avuto un ripensamento, respingendo le avances dell'uomo che invece pretendeva un rapporto sessuale.

Davanti al suo rifiuto, il 38enne l'ha prima picchiata brutalmente e poi rinchiusa a chiave nella camera da letto di casa. La 31enne ha tentato di liberarsi invano: l'aggressore, dopo aver bloccato le uscite, ha abusato di lei. La donna ha allertato il 112 dopo essere riuscita ad allontanarsi dalla camera da letto del 38enne. I carabinieri sono intervenuti immediatamente, raccogliendo la denuncia della giovane.

Il 38enne in questione è stato arrestato poco dopo. Nelle prossime ore l'uomo dovrà comparire davanti al gip per l'interrogatorio di garanzia. L'accusa nei suoi confronti è di violenza sessuale e sequestro di persona.

Leggi anche Niente cenone insieme per la Famiglia nel bosco, papà Nathan vedrà i figli il 1 gennaio ma sotto vigilanza

Stando a quanto raccontato dalla 31enne, poi sottoposta a visite mediche e visibilmente scossa da quanto successo, tra lei e l'aggressore vi era un accordo preso online prima dell'incontro. Al momento dell'appuntamento, la giovane ha avuto un ripensamento e ha cercato di manifestarlo al 38enne che invece ha assunto un atteggiamento violento, segregandola in casa per ottenere con la forza un rapporto sessuale.

La ragazza ha raccontato la sua intera versione dei fatti alle forze dell'ordine ed è stata confortata prima dalle autorità, che l'hanno portata via dal luogo dei fatti, poi dai sanitari che l'hanno presa in carico per effettuare gli accertamenti medici del caso. Nel mentre, invece, il 38enne è stato fermato ed è finito in manette