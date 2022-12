Ricoverata per influenza, bimba di 2 anni e mezzo muore all’ospedale di Lecce Una bimba di due anni e mezzo è stata trasportata d’urgenza al Vito Fazzi di Lecce dopo un ricovero nell’ospedale di Gallipoli a causa dell’aggravarsi delle sue condizioni di salute: la piccola era giunta in Pronto Soccorso per una grave influenza.

A cura di Chiara Ammendola

È una comunità sotto choc quella di Sannicola, piccola frazione di Gallipoli, dove viveva la bambina di 2 anni morta improvvisamente nei giorni scorsi. La piccola era stata ricoverata in ospedale di Lecce per i sintomi dell'influenza ma dal nosocomio non è mai uscita a causa, sembra, di alcune complicazioni che ne hanno causato il decesso.

La notizia, riportata dalla stampa locale, è stata poi commentata anche dal sindaco della cittadina della provincia di Lecce: “Siamo sotto shock, una tragedia simile non potevamo minimamente aspettarcela – le parole del primo cittadino Cosimo Piccione – siamo vicini al dolore della famiglia della piccola”.

Tutto è iniziato il giorno dopo Natale quando la bambina è stata accompagnata al Pronto soccorso del nosocomio gallipolino, per una gastroenterite, ma le sue condizioni sono apparse subito gravi tanto da decidere per lei il trasferimento nel reparto di Pediatria dell'ospedale di Lecce per ulteriori accertamenti.

Leggi anche Naufragio a Lampedusa: morta la bimba di cinque anni che viaggiava sul barcone affondato

Una volta giunta al Vito Fazzi, la bambina è stata sottoposta a tutti i controlli del caso ma le sue condizioni hanno continuato a aggravarsi. È solo dopo l'ennesimo esame che i medici hanno capito di trovarsi dinanzi a una Encefalomielite, così come emerso dalla risonanza. Quella che è parsa subito come una diretta conseguenza del virus influenzale (H1N1) ha portato poi alla morte della piccola.

Nelle prossime ore si procederà ad esami approfonditi per chiarire la causa della morte. Tanti i messaggi di cordoglio dei cittadini di Sannicola che si sono uniti al dolore della famiglia insieme al sindaco che in segno di lutto ha spento le luminarie in paese e l’albero di Natale allestito nel centro cittadino.