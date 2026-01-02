Attualità
Ricoverata a Padova per influenza, 12enne muore per polmonite fulminante in 4 giorni: “Siamo sconvolti”

Una bambina di 12 anni è morta a Padova per una polmonite fulminante dopo essere stata ricoverata in ospedale prima di Capodanno. Il sindaco: “Era una ragazzina conosciuta e molto apprezzata, tanto riservata quanto educata”.
A cura di Ida Artiaco
Tragedia a Padova, dove una bambina di soli 12 anni è morta a causa di una polmonite fulminante lasciando tutta la comunità locale sotto choc. La piccola era ricoverata da giorni nel reparto di Terapia intensiva pediatrica dell’Azienda ospedaliera della città veneta. Poi il 31 dicembre l'esito fatale: "Oggi la nostra comunità si stringe nel dolore: è difficile augurare un buon inizio d’anno con tanta tristezza nel cuore", è il messaggio pubblicato ieri, 1 gennaio, sulla pagina Facebook di Sant’Angelo di Piove di Sacco, dove la famiglia della piccola vive.

Tutto è cominciato il 28 dicembre quando la bambina è stata portata dai genitori al pronto soccorso pediatrico per una brutta influenza. Le sue condizioni sono apparse subito gravi, al punto che ne è stato disposto il ricovero a scopo precauzionale. Ma con il passare dei giorni la situazione è degenerata e la polmonite non le ha lasciato scampo dopo essere stata trasferita nel reparto di terapia intensiva.

"Siamo tutti sconvolti, da quando abbiamo saputo della morte della ragazzina, non pensiamo ad altro che a lei e alla sua famiglia, alla quale siamo vicini in questo momento di indicibile dolore. Era una ragazzina conosciuta e molto apprezzata, tanto riservata quanto educata, nonché partecipe della vita del paese e delle iniziative organizzate dal Comune. Oltre a suonare il pianoforte, cantava nel coro dei ragazzi nella chiesa arcipretale di San Michele Arcangelo. Frequentava la scuola media del nostro istituto comprensivo", è stato il commento del sindaco di Sant’Angelo di Piove di Sacco, Guido Carlin. Non è escluso che venga disposta l'esame autoptico per fare luce su quanto successo, dal momento che la 12enne non soffriva di alcuna patologia.

